晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不滿好球帶判決 白襪球星抓狂飆罵主審（影音）

2022/07/30 13:54

白襪球星安德森（右）當場飆罵主審馬赫利（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪球星安德森（Tim Anderson）今天在比賽中不滿好球帶，當場和主審馬赫利（Nick Mahrley）吵起來，安德森遭到驅逐出場後，他還繼續和主審爭吵。白襪最後以3比7不敵運動家。

這起事件發生在7局下，當時白襪以3比5落後。運動家投手阿塞維多（Domingo Acevedo）丟一顆內角偏高的內角速球，馬赫利判定好球，讓安德森相當不滿，並向裁判理論。馬赫利最後把他趕出場，安德森當下大怒，直接走到裁判面前嗆聲，安德森的頭盔還頂到馬赫利的頭，最後安德森遭其他裁判架開。

白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）賽後表示，「裁判們也不是機器人。他們會有情緒、會不爽，但他們應該更冷靜。」

拉魯薩也對馬赫利感到失望，他不相信安德森在雙方爭吵之初有罵人，「如果你不允許球員有情緒化，你讓一群機器人在這打球，這樣就沒有樂趣了。」拉魯薩說，「他很生氣，我想你需要允許球員發火，只要他們不越過那條界線。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。