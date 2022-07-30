MLB》不滿好球帶判決 白襪球星抓狂飆罵主審（影音）

白襪球星安德森（右）當場飆罵主審馬赫利（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪球星安德森（Tim Anderson）今天在比賽中不滿好球帶，當場和主審馬赫利（Nick Mahrley）吵起來，安德森遭到驅逐出場後，他還繼續和主審爭吵。白襪最後以3比7不敵運動家。

這起事件發生在7局下，當時白襪以3比5落後。運動家投手阿塞維多（Domingo Acevedo）丟一顆內角偏高的內角速球，馬赫利判定好球，讓安德森相當不滿，並向裁判理論。馬赫利最後把他趕出場，安德森當下大怒，直接走到裁判面前嗆聲，安德森的頭盔還頂到馬赫利的頭，最後安德森遭其他裁判架開。

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白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）賽後表示，「裁判們也不是機器人。他們會有情緒、會不爽，但他們應該更冷靜。」

拉魯薩也對馬赫利感到失望，他不相信安德森在雙方爭吵之初有罵人，「如果你不允許球員有情緒化，你讓一群機器人在這打球，這樣就沒有樂趣了。」拉魯薩說，「他很生氣，我想你需要允許球員發火，只要他們不越過那條界線。」

Tim Anderson has been ejected pic.twitter.com/IlnsTI8kKR — White Sox Talk （@NBCSWhiteSox） July 30, 2022

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