小馬聯盟青棒》富邦、樂天大物發威！ 平鎮只花4局扣倒美國地主

桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，首戰與地主德州聖安東尼奧隊交手，平鎮以15：0獲勝。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今首戰與地主德州聖安東尼奧隊交手，由今年中職選秀富邦悍將第1指名的投手黃保羅先發，他投1局無失分，平鎮團隊敲出2轟，只打4局就狂轟15：0提前結束比賽。

小馬聯盟帕馬級世界青棒賽，由單一學校組隊參賽，平鎮2018、2019年都奪冠，接下來兩年受疫情影響賽事停辦，今年復辦，平鎮在王貞治盃青棒賽全勝奪冠取得代表權。這屆賽事平鎮高中總計有18名球員征戰，其中7人在今年中職季中選秀獲得球團指名，

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平鎮首局就狂攻10分，先靠著接連4次四壞保送擠回1分，今年中職選秀樂天桃猿第2指名的陳佳樂，這時敲三壘打再拿3分，田明倫開轟，2分砲助隊取得6：0領先，再靠著胡孟智、黃冠倫、黃勇傳、陳致語、李勛傑接連安打得分。

平鎮第2局靠著今年選秀統一獅第1指名的黃勇傳適時安打，再添1分，對方投手控球不穩，滿壘選到保送再拿1分；平鎮第3局靠著接連保送、黃冠倫3分砲拉開領先差距、順利拿下比賽勝利。

平鎮先發投手黃保羅，開賽雖讓首名打者上壘，接著連抓3個出局數、沒有失分，平鎮2局啟動牛棚，范振宸、林孟佶輪流登板，3人聯手僅被對手敲出1支安打、無失分。

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