NBA》聯盟針對七六人展開調查 降薪續約哈登等交易遭質疑

哈登。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕據知情人士向《美聯社》爆料，由於七六人與哈登（James Harden）降薪續約，並網羅P.J.塔克（P.J. Tucker）、豪斯（Danuel House）等交易手段引發各界質疑，NBA聯盟已經展開調查。

《ESPN》等美媒報導，哈登自願減薪，讓七六人擁有更多空間補强陣容後，隔天就傳出球團先後以3年3320萬美元（約10億台幣）簽下P.J.塔克、2年850萬美（約2.6億台幣）簽下豪斯，而且兩人新賽季薪資加總，大約正好是「大鬍子」降薪金額，種種巧合令許多圈內人士認為，七六人私下與現年32歲的哈登達成默契，允諾「先減後補」未來再給大合約補償，此舉已違反勞資協議規定。至於《美聯社》更指出，這位不願透露姓名的人士表示，七六人已在配合相關調查。

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「我完全清白，沒有參與任何違規行為，我所做的事都合法。」對此哈登喊冤，並認為聯盟對他有偏見，「我總是被針對，就像前幾年拿年度MVP一樣，這真讓人受傷。」身為前年度MVP與三屆得分王，上季季後賽失常的哈登，放棄下季4740萬美元（約14.3億台幣）球員選項，改與七六人續簽2年6800萬美元（約20.5億台幣）新約，等於少拿1500萬美元（約4.5億台幣）。

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