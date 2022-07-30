NBA》前勇士前鋒找到新東家 雙向合約轉戰灰狼

帕斯卡爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季效力爵士的前鋒帕斯卡爾（Eric Paschall）上季結束成為自由球員，他今天確定以雙向合約加盟灰狼，投靠北大荒。

帕斯卡爾在2019年選秀會上第2輪第41順位被勇士選中，新秀球季就在球隊傷兵成群的情況下大放異彩，繳出場均14分、4.6籃板、2.1助攻，並榮膺年度新秀第一隊殊榮。不過第2年隨著主力紛紛回歸，帕斯卡爾上場時間也逐漸限縮，並在球季結束後遭交易至爵士。

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爵士過去賽季禁區主要都由戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮，加上隨著蓋伊（Rudy Gay）傷癒歸隊，擔任小球中鋒的帕斯卡爾自然得不到太多上場機會，雖然在有限的12.7分鐘上場時間仍能貢獻5.8分，不過他並未獲得球隊合格報價，賽季結束成為自由球員，並在今天確定以雙向合約轉戰灰狼。

帕斯卡爾來到北大荒後，也與去年隊友戈貝爾再度聚首，他將與勞森（A.J. Lawson）佔據唯二雙向合同的位置。灰狼本季除了補進戈貝爾外，也從自由市場網羅K.安德森（Kyle Anderson）、佛比斯（Bryn Forbes）、小瑞佛斯（Austin Rivers）等人，盼下賽季能在季後賽走得更遠。

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