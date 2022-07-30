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經典賽》當年WBC陽岱鋼炸裂 郭天信、江坤宇坐外野見證歷史

2022/07/30 15:29

〔記者羅志朋／台中報導〕2013年WBC經典賽台灣隊在洲際球場3場熱戰，全台球迷看的熱血沸騰，中信兄弟當家游擊手江坤宇，台荷大戰和爸媽買票坐在右外野看台，他笑說，「當時我讀國一，陽岱鋼打反方向全壘打，球就落在我面前，全場都High翻了!」

這次明星賽江坤宇為台灣隊球迷票選先發游擊手，只要狀態保持穩定，明年征戰經典賽機會很大，從兒時坐在看台看陽岱鋼開轟，到未來有機會穿上國家隊球衣打頂級國際賽事，江坤宇渴望征戰經典賽，他說，「只要有機會被選上就會努力，那種感覺一定很不一樣，沒想過會有這一天。」

明年經典賽首輪預賽分成4組，每組5隊取前兩名晉級8強複賽，扣除資格賽勝出隊伍，台灣、古巴、荷蘭、義大利分在A組，明年3月8至13日在洲際球場進行，只是，江坤宇一開始還不曉得是在洲際打，經記者提醒才吐出這句，「蛤?是在洲際打喔!」

當年台荷大戰，不只江坤宇在現場觀戰，當時讀小學的郭天信跟爸爸、叔叔買黃牛票坐左外野觀戰，當時他在現場見證「恰恰」彭政閔用肉身擋球，「護國神捕」高志綱對南韓用生命擋下1分，看得熱血沸騰。

郭天信笑說，「黃牛票一張2、3000元，有夠貴的啦!」江坤宇則說，我們一家人沒買黃牛票耶，但門票不便宜就是了。

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