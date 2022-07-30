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羽球》桃田賢斗目標世錦賽奪冠 透露魔鬼訓練最要加強之處

2022/07/30 15:34

桃田賢斗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年是日本史上首度主辦羽球世錦賽，日本國家隊近日在熊本縣進行集訓，當地的《河北新報》報導指出，一哥桃田賢斗寄望在主場大復活，以目標奪冠努力中。「我要提升自己的速度。」

在25日的公開練習中，現場氣溫超過30度，日本隊在烈日下的人工沙灘進行跑步、腳步練習，持續約2小時，他表示：「之前就知道集訓全是體能訓練，以強烈的心情投入，雖然在沙灘上身體活動很不自由，但我並沒有放棄，而是盡力了。」

去年東京奧運眾人寄予奪金厚望的桃田賢斗，竟然在小組賽就慘遭淘汰，此後狀況一直起不來，去年11月也丟了維持3年多的世界球王寶座。談及目前的狀況，桃田賢斗說：「最近的比賽不滿意的地方真的很多。到處都是課題。」

談及目前世界羽壇男單是以速度、力量為主流，日本隊主帥朴柱奉則形容桃田是靠「磨功」多拍來回、在比賽後半段決勝負的類型。

桃田賢斗也很清楚：「最近的單打速度很快，我要鍛鍊自己的身體，這樣才能在速度方面跟上。」

談及這是史上首度在日本主辦的世錦賽，桃田表示：「在我退役之前，日本不會再主辦第二次了。因此我不想要後悔，一天天都以冠軍為目標在加油。」

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