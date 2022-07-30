晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》週日王者回歸！C羅宣告友誼賽重返曼聯陣容

2022/07/30 16:15

英超曼聯明星前鋒C羅。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英超曼聯明星前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）自7月初提出離隊要求後，就以個人因素缺席球隊季前海外巡迴賽，直到本週二現身曼聯訓練基地與球團高層當面溝通後，他決定先配合訓練，更宣告本週日「王者回歸」！可望出戰曼聯對西甲巴列卡諾的友誼賽。

歷經這幾天自主特訓，C羅週五已在卡靈頓與曼聯隊友進行團體練球，雖未列入週六挪威奧斯陸與西甲馬德里競技的比賽名單，這位葡萄牙名將仍在社交網站霸氣宣佈：「週日，國王上陣」。

台灣時間7月31日23時，曼聯主場迎戰巴列卡諾，這也是紅魔新賽季開始前最後一場熱身賽。現年37歲的C羅，與曼聯合約至少到2023年，並擁有球員選項，日前他與經紀人門德斯（Jorge Mendes）找俱樂部高層碰面，據《每日電訊報》等英媒報導，雙方並未獲得任何進展，C羅希望轉戰能角逐歐冠的勁旅；曼聯則堅持C羅履行合約，下個賽季繼續奮戰，由於轉會卡關曠日廢時，這也逼得C羅只能先妥協。　

C羅已步入球員生涯尾聲，希望屆退前再戰歐冠舞台，但曼聯上季開高走低，僅獲英超第6，他出賽30場、踢進18球，個人表現也是近10年新低，迄今仍在苦等新東家，各方流言傳聞也從未止息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。