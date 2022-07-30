足球》週日王者回歸！C羅宣告友誼賽重返曼聯陣容

英超曼聯明星前鋒C羅。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英超曼聯明星前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）自7月初提出離隊要求後，就以個人因素缺席球隊季前海外巡迴賽，直到本週二現身曼聯訓練基地與球團高層當面溝通後，他決定先配合訓練，更宣告本週日「王者回歸」！可望出戰曼聯對西甲巴列卡諾的友誼賽。

歷經這幾天自主特訓，C羅週五已在卡靈頓與曼聯隊友進行團體練球，雖未列入週六挪威奧斯陸與西甲馬德里競技的比賽名單，這位葡萄牙名將仍在社交網站霸氣宣佈：「週日，國王上陣」。

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台灣時間7月31日23時，曼聯主場迎戰巴列卡諾，這也是紅魔新賽季開始前最後一場熱身賽。現年37歲的C羅，與曼聯合約至少到2023年，並擁有球員選項，日前他與經紀人門德斯（Jorge Mendes）找俱樂部高層碰面，據《每日電訊報》等英媒報導，雙方並未獲得任何進展，C羅希望轉戰能角逐歐冠的勁旅；曼聯則堅持C羅履行合約，下個賽季繼續奮戰，由於轉會卡關曠日廢時，這也逼得C羅只能先妥協。

C羅已步入球員生涯尾聲，希望屆退前再戰歐冠舞台，但曼聯上季開高走低，僅獲英超第6，他出賽30場、踢進18球，個人表現也是近10年新低，迄今仍在苦等新東家，各方流言傳聞也從未止息。

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