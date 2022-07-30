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中職明星賽》是真的！ 身高170的林靖凱狂飆150「剛速球」（影音）

2022/07/30 17:02

林靖凱飆出150公里，成為這屆明星賽「最速男」。（取自統一獅官方臉書）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天明星賽首戰登場前，由「野手速球王」率先暖場，中職明星隊由拿莫．伊漾、王勝偉、台南Josh、含羞草組成，台灣隊則由林靖凱、郭天信、呂捷、阿強攜手競賽，每人丟3球測速，最終中職明星隊加總球速1530公里，險勝台灣隊的1528公里奪冠。

驚人的是，統一獅內野手、身高170公分的林靖凱在第3球飆速150公里，現場爆出陣陣掌聲和驚呼聲，成為這屆明星賽「最速男」。

「嚇一跳!」林靖凱笑說，其實上去丟還滿緊張的，「如果在祥麟（拿莫．伊漾）後面丟我應該更緊張，但我如果在他後面可能更快。」拿莫．伊漾壓軸登場，最後一球飆速149公里，現場同樣爆出熱烈掌聲。

林靖凱在平鎮青棒投打「二刀流」，進職棒專攻野手，他表示，高三丟過生涯最快球速146公里，後來就沒再當投手了，也不知道球速剩多少，想說應該有145公里，沒想到能投到150公里。

原本林靖凱未參加「野手速球王」，但上屆速球王詹子賢（147公里）日前確診退賽，林靖凱遞補參戰，林靖凱說，其實滿想參加的，想說試看看自己球速多快。

是否想跟上大學長高國慶腳步，在例行賽登板投球?林靖凱笑說，「其實還滿想在例行賽丟的，而且是在球隊領先的時候上去，想丟看看，那種感覺應該很不一樣。」

林靖凱認為，今天球場測速槍搞不好快3、5公里，所以我才想說在例行賽丟看看，那就是見真章了，「球速有145公里應該是真的，至於150公里我就不知道了，但應該是有接近了啦，大家應該都在期待（在例行賽看他投球）吧，現在講出來，大家就會期待了。」

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