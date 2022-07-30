中職》新竹棒球場惹議 蔡其昌：會訂定球場檢查安全標準及安檢人員

蔡其昌表示，會邀集球團訂定球場檢查安全標準及安檢人員（記者蘇金鳳攝）

［記者蘇金鳳／台中報導］職棒球員林哲瑄在新竹球場受傷，引發爭議，職棒聯盟會長蔡其昌今天受訪表示，職棒聯盟成立33年，對於球場審查沒有一套標準，他要藉此事件進行改進，訂下球場安全的檢查標準，未來跟各球團的領隊開會，對球場安全檢查，要組成球場安檢小組，訂出標準規範，希望未來台南新球場及新竹球場重新啟用時可用到。

台灣職棒聯盟會長蔡其昌今天在台中市參加今天參加國立台灣美術館2022年全國美術展頒獎典禮暨開幕式受訪時表示，雖然當初新竹球場，聯盟當時偕同相關人員包括味全龍球團總教練及味全龍的相關人員 聯盟秘書長及聯盟的相關賽務人員一起去做場勘，場勘了兩次，也做了測試賽，大家都覺得問題不大，才能夠比賽，但不管怎麼樣，還是有未盡細心之處，但身為會長，有球員因為球場因為不是太完善而受傷，他應該承擔該承擔的責任。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，一定會努力把接下來的工作做好，包括把職棒33年至今對於球場檢查，過去完全沒有標準，完全沒有SOP，都應該藉著此一事件，把該檢查項目及檢查人員訂下來，未來就可依照標準來做審查。

蔡其昌表示，聯盟6個球團組成，會長只是會議主席，他會來召開球團的會議，在下一次領隊會議會把這一個議案列入討論，訂定球場安全檢查的標準及把安檢小組組成，把辦法研議出來趕快來落實。

蔡其昌表示，下一個新的球場有可能是台南的球場，新竹球場則是需要改善的球場，若訂定來得及，就可依此標準來檢查。至於新竹球場何時重新啟用，蔡其昌表示，要改好才能比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法