U12》罕見！日本隊守備走鐘6失誤 狂掉21分史上最慘

美國以21：6大勝日本，預賽取得2連勝。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕美國隊今天大打小球戰術，4局上2次突襲短打引爆4分大局，6局上更完全釋放火力，加上日本隊全場守備發生高達6次失誤，終場美國以21：6大勝，預賽取得2連勝。

日本隊在U12世界盃從來沒有單場失掉10分，今天卻一口氣失掉21分，慘吞隊史最慘一役。

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美國隊首局就展開積極攻勢，靠安打、失誤和四壞攻佔滿壘，靠滾地球送回1分，佛勞斯托敲適時安打，單局猛攻3分大局。

美國以21：6大勝日本，預賽取得2連勝。（記者李惠洲攝）

日本隊被昨天「單局雙響砲」的美國先發里昂封鎖2局，先發投手柏木春瑛在3局下敲出2分砲，助隊追至1分差。

被追至1分差的美國隊，4局上立即還以顏色，安打上壘後，連續2名打者突襲短打造成日本隊失誤攻佔滿壘，由於日本隊縮小內野防守，薩肯敲出中間方向穿越的滾地球，一棒進帳2分。

美國以21：6大勝日本，預賽取得2連勝。（記者李惠洲攝）

由於先發柏木春瑛用球數累積至72球，日本隊換上小林亮博接替，卻因暴投被美國跑回2分，單局猛掉4分。

落後的日本隊展現韌性，4局下連續2支安打攻佔一、三壘，小林亮博高飛犧牲打送回1分；石川莉大、土屋惇登和柏木春瑛連續3支適時安打，猛攻4分大局，一度追至1分差。

美國隊今天正式使用「大谷翔平條款」，先發投手里昂身兼指定打擊，投完3局掉3分退場後，繼續擔任DH，6局上還敲高飛犧牲打和適時安打，美國在該局雙響狂攻14分，讓日本隊灰頭土臉。

日本隊慘吞隊史最慘一役。（記者李惠洲攝）

美國隊教練瑞.法雷爾。（記者李惠洲攝）

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