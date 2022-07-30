定向越野》Footland盃全民體驗賽桃園站 250名選手齊聚虎頭山

陳煜杰（左3）、柳旻宏（左2）分別拿下總排名冠、亞軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年Footland盃全民來定向體驗賽系列桃園站，週六於桃園虎頭山公園登場，近250名大小選手齊聚參賽，最終由41歲前電影錄音師陳煜杰、屏東聽障野跑好手柳旻宏分別拿下總排名冠、亞軍。

桃園站不分男女組別、只排總成績，已經有兩年經驗的陳煜杰零失誤完美表現，終以46分21秒奪冠，「難度不算高，但路線上下起伏，對體力有考驗。」

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大小選手齊聚虎頭山。（大會提供）

陳煜杰年輕時期曾獨自騎單車挑戰泰國、柬埔寨和西藏等地，幾年前擔任電影錄音師，遇到疫情後時間比較自由，才開始重新運動，因緣際會接觸定向越野，就深深愛上這項運動，目前每個月都會練跑150公里，期許2025年世界壯年運動一圓國手美夢的他說：「以前工作是血汗工廠，時常要熬夜，現在接觸定向越野，身體鍛鍊的更健康，應該是我人生次好水平。定向越野不只拼體能，而且要用到腦袋，沒想到我也能締造佳績。」

今年全民運將舉行定向越野，加上賽事廣獲好評，體驗賽人數一場比一場多，包括資深體育主播田鴻魁、無黨籍市議員「教官」陳品杰、遠從屏東遠道而來的選手們共襄盛舉，使得第4站更加熱鬧。本站採順點制、共15點，賽道都在虎頭山公園內，主要規劃賽事的國手林冠宇透露，距離長、路線相對簡單，但環境具挑戰性，「選手必須要看得懂地圖，尤其過去為1比4000，這次是1比10000，難度會更增加。」

Footland盃全民體驗賽桃園站相當熱鬧。（大會提供）

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