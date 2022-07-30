高球》洪玉霖捉4鳥逆轉秀 綠林慈善盃歡喜封后

洪玉霖拿下綠林慈善盃女子公開賽冠軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2022綠林慈善盃女子公開賽」在淡水台灣高爾夫俱樂部進行最終回合，紐西蘭籍台裔選手洪玉霖上演逆轉秀，抓4鳥1柏忌，打出3天來全場最低69桿，以總桿高於標準桿2桿的218桿，3桿之差超越旅日名將姚宣榆，抱走冠軍盃及獎金60萬元。

洪玉霖今從落後姚宣榆6桿出發，前9洞還落後5桿，但後9洞姚宣榆接連在第10丶11及13洞都吞柏忌，後勁十足的洪玉霖把握機會，第14、15洞先連抓2鳥後追平，最後3洞順勢擴大領先，一口氣倒贏3桿掄元。

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「獲勝時腦袋一片空白，後來被朋友潑水慶賀才回神，十分開心！」來自高雄的她，小時候隨父母移民紐西蘭，9歲開始學高球，2019年底轉職業，目前就讀紐國梅西大學日文系4年級，「最後一學期了！希望能順利畢業。」

業餘冠軍謝佳彧（左起）和職業冠軍洪玉霖。（大會提供）

洪玉霖透露，近一年來不論臨場心態，以及推桿動作都有成長，並感謝爸爸特地北上加油，見證她笑捧職業生涯第3冠，「很高興，感覺不是我一個人在比賽，更能享受緊張刺激的競爭氛圍。」

洪玉霖認為，此次參賽推桿漸入佳境，正是獲勝關鍵，「最近修正推桿動作，手腕與身體盡量不要移動，見到效果。」至於前兩回合領先的姚宣榆，週六狀況欠佳，繳出78桿、總桿221桿，繼上屆再度屈居亞軍，獲獎金30.6萬元。

綠林興業董事長林果兒（左起）頒職業冠軍獎金給洪玉霖。（大會提供）

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