晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》洪玉霖捉4鳥逆轉秀 綠林慈善盃歡喜封后

2022/07/30 19:12

洪玉霖拿下綠林慈善盃女子公開賽冠軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2022綠林慈善盃女子公開賽」在淡水台灣高爾夫俱樂部進行最終回合，紐西蘭籍台裔選手洪玉霖上演逆轉秀，抓4鳥1柏忌，打出3天來全場最低69桿，以總桿高於標準桿2桿的218桿，3桿之差超越旅日名將姚宣榆，抱走冠軍盃及獎金60萬元。

洪玉霖今從落後姚宣榆6桿出發，前9洞還落後5桿，但後9洞姚宣榆接連在第10丶11及13洞都吞柏忌，後勁十足的洪玉霖把握機會，第14、15洞先連抓2鳥後追平，最後3洞順勢擴大領先，一口氣倒贏3桿掄元。

「獲勝時腦袋一片空白，後來被朋友潑水慶賀才回神，十分開心！」來自高雄的她，小時候隨父母移民紐西蘭，9歲開始學高球，2019年底轉職業，目前就讀紐國梅西大學日文系4年級，「最後一學期了！希望能順利畢業。」

業餘冠軍謝佳彧（左起）和職業冠軍洪玉霖。（大會提供）

洪玉霖透露，近一年來不論臨場心態，以及推桿動作都有成長，並感謝爸爸特地北上加油，見證她笑捧職業生涯第3冠，「很高興，感覺不是我一個人在比賽，更能享受緊張刺激的競爭氛圍。」

洪玉霖認為，此次參賽推桿漸入佳境，正是獲勝關鍵，「最近修正推桿動作，手腕與身體盡量不要移動，見到效果。」至於前兩回合領先的姚宣榆，週六狀況欠佳，繳出78桿、總桿221桿，繼上屆再度屈居亞軍，獲獎金30.6萬元。

綠林興業董事長林果兒（左起）頒職業冠軍獎金給洪玉霖。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。