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U12》小朋友頻喊不能放棄！ 台灣教頭點出可惜之處

2022/07/30 23:02

台灣隊總教練賴朝榮。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊今在延長賽以8：10輸給委內瑞拉，總教練賴朝榮直言小朋友已經很拚了，「一直聽他們說『不能放棄！』」

台灣隊先發投手高品瀚封鎖委內瑞拉3局，一度以2：0領先，可惜在4局上被瓦巴拉推出追平2分砲，總計僅用45球投完4局就退場，歐子喬上陣沒能頂住戰局，5局上被米里安敲出超前3分砲。

賴朝榮指出，委內瑞拉適應能力很快，逐漸掌握高品瀚的直球，剩下變化球可以稍微壓制，「我看品瀚的威力也慢慢下降，換了投手還是壓不住。」

高品瀚最惋惜的是6局下沒能敲出再見安打。台灣隊在5局下追回2分，6局下莊博淵滿壘選到四壞追平比分，輪到高品瀚，他敲飛球出局，沒能幫助台灣連續2場用再見安打上演逆轉秀，高品瀚說，「我很想要打出去。」

賴朝榮坦言，小朋友已經很拚了，一直聽他們說不能放棄，6局下功虧一簣比較可惜。

台灣預賽戰績1勝1敗，明對2勝0敗的墨西哥的比賽就非常關鍵。賴朝榮表示會派出吳聖智先發，他對巴拿馬後已休息1天，可以上陣，「重點還是投手戰力，我們也盡量讓投手用球數控制在30顆以內，今天對墨西哥就能上。」

台灣隊總教練賴朝榮。（記者李惠洲攝）

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