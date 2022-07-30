U12》可惜！差點又大逆轉 台灣延長賽氣力放盡吞首敗

台灣延長賽不敵委內瑞拉吞首敗。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今晚迎戰A組預賽強敵委內瑞拉，一路鏖戰至延長賽的突破僵局制，可惜最終仍以8：10不幸落敗，苦吞本屆首敗。

台灣隊在1局下靠委內瑞拉先發投手貝坦古特單局發生2次投手犯規，率先攻下1分；3局下延續攻勢，歐子喬在2出局一三壘有人敲內野安打追加1分。

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委內瑞拉先發投手貝坦古特。（記者李惠洲攝）

歐子喬。（記者李惠洲攝）

委內瑞拉前3局掛蛋，比賽中後段展現重砲實力，4局上瓦巴拉推出右外野追平2分砲；5局上，委內瑞拉把握台灣隊游擊手失誤，米里安敲出超前3分砲。

拉莫斯。（記者李惠洲攝）

瓦巴拉2分全壘打。（記者李惠洲攝）

米里安三分全壘打。（記者李惠洲攝）

台灣隊在5局下反攻，靠觸身球和失誤攻佔一二壘，高品瀚敲出1分打點的適時安打，單局追回2分；6局下，簡紹翔、鐘士旻敲安開啟攻勢，莊博淵在滿壘選到四壞追平比分，將戰局帶入突破僵局制。

高品翰。（記者李惠洲攝）

突破僵局制從0出局一二壘有人開打，陳宇恩在7局上後援無法有效控制失分，單局被敲5支安打失掉5分。

台灣隊在A組預賽戰績1勝1敗，明晚要對決另一名強敵墨西哥。墨國今在6局下敲出再見安打，以2：1驚險擊敗巴拿馬，目前戰績2勝0敗，跟委內瑞拉並列分組第一。

台灣隊先發投手高品瀚。（記者李惠洲攝）

吳聖智。（記者李惠洲攝）

六局下四壞保送追平比分。（記者李惠洲攝）

委內瑞拉在突破僵局獲勝。（記者李惠洲攝）

台灣隊輸球。（記者李惠洲攝）

台灣延長賽不敵委內瑞拉吞首敗。（記者李惠洲攝）

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