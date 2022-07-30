晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U12》可惜！差點又大逆轉 台灣延長賽氣力放盡吞首敗

2022/07/30 21:41

台灣延長賽不敵委內瑞拉吞首敗。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今晚迎戰A組預賽強敵委內瑞拉，一路鏖戰至延長賽的突破僵局制，可惜最終仍以8：10不幸落敗，苦吞本屆首敗。

台灣隊在1局下靠委內瑞拉先發投手貝坦古特單局發生2次投手犯規，率先攻下1分；3局下延續攻勢，歐子喬在2出局一三壘有人敲內野安打追加1分。

委內瑞拉先發投手貝坦古特。（記者李惠洲攝）

歐子喬。（記者李惠洲攝）

委內瑞拉前3局掛蛋，比賽中後段展現重砲實力，4局上瓦巴拉推出右外野追平2分砲；5局上，委內瑞拉把握台灣隊游擊手失誤，米里安敲出超前3分砲。

拉莫斯。（記者李惠洲攝）

瓦巴拉2分全壘打。（記者李惠洲攝）

米里安三分全壘打。（記者李惠洲攝）

台灣隊在5局下反攻，靠觸身球和失誤攻佔一二壘，高品瀚敲出1分打點的適時安打，單局追回2分；6局下，簡紹翔、鐘士旻敲安開啟攻勢，莊博淵在滿壘選到四壞追平比分，將戰局帶入突破僵局制。

高品翰。（記者李惠洲攝）

突破僵局制從0出局一二壘有人開打，陳宇恩在7局上後援無法有效控制失分，單局被敲5支安打失掉5分。

台灣隊在A組預賽戰績1勝1敗，明晚要對決另一名強敵墨西哥。墨國今在6局下敲出再見安打，以2：1驚險擊敗巴拿馬，目前戰績2勝0敗，跟委內瑞拉並列分組第一。

台灣隊先發投手高品瀚。（記者李惠洲攝）

吳聖智。（記者李惠洲攝）

六局下四壞保送追平比分。（記者李惠洲攝）

委內瑞拉在突破僵局獲勝。（記者李惠洲攝）

台灣隊輸球。（記者李惠洲攝）

台灣延長賽不敵委內瑞拉吞首敗。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。