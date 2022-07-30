籃球3對3》楊雅婷睽違兩年重返榮耀 7年內第5度封后

楊雅婷睽違兩年重返榮耀 7年內第5度封后。（國泰金控提供）

〔體育中心／綜合報導〕國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，全國總決賽今日圓滿落幕，大專女子組由「波斯公主在此」以6:5驚險擊敗「北市大！讚」，開心摘下后冠。其中連續七年參賽，有「獎金獵人」之稱的楊雅婷，睽違兩年之後率隊重返榮耀，勇奪個人在國泰青年節3x3的第五座冠軍，讓她直呼：「在大學生涯最後一年，奪回失去的冠軍，感覺好像今年的金州勇士隊！」

身為國泰青年節3x3常勝軍的楊雅婷，過去曾在國泰青年節3x3締造四連霸，笑稱自己就像是「國泰養大的孩子」，但隨著國內3x3平均實力越來越強，讓楊雅婷過去兩年都與冠軍失之交臂，她苦笑著說：「之前常聽別人說，我好像沒有以前那麼難對付了，讓我信心一度受到打擊。

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但經歷低潮的她，誓言要率領隊友東山再起，這次睽違兩年拿下冠軍，楊雅婷表示：「就像今年在NBA重返榮耀的勇士隊一樣，從以前學姐帶著我，到後來跟同屆的隊友一起拚，再到現在可以帶著學妹拿冠軍，讓這一座冠軍的感覺特別甜美。

此次全國決賽，有來自北、中、南共48支隊伍捉對廝殺，除「波斯公主在此」之外，大專男子組是由來自台南的「鑫冠茶葉A」奪下冠軍；高中男子組由「隨便吧」封王；高中女子組則是由「呱呱呱呱呱呱呱呱」登上后座。

除了各組別的冠軍之外，呼應國泰金控60週年「你比你想的勇敢」的核心精神，國泰人壽廖昶超協理也鼓勵球員：「3x3已經被列為奧運正式項目，國泰青年節3x3提供愛運動的孩子們一個揮灑的舞台，儘管最後冠軍只有一個，但只要參賽就是一種勇敢的表現。」

本次拿下大專男子組季軍的「就叫啊對對對啊對對對」，隊長郭峻成先天左耳聽損，但因為籃球找回信心與勇氣，還曾入選聽障奧運籃球國手，郭峻成表示：「雖然一路上遇過很多挫折，在場上有時候聽不見隊友的呼叫，也讓比賽打起來更困難，但我最後都還是一一克服。」

就叫「啊對對對啊對對對」隊長郭峻成（左2），克服先天性聽損，因籃球找回自信，率隊勇奪國泰青年節3x3季軍。（國泰金控提供）

客戶子女獎學金結合「十分幸福

公益捐贈，今年由2153名同學與國泰人壽一同捐贈1,237,500元予「中華育幼機構兒童關懷協會」。左為國泰人壽廖昶超協理，右為中華育幼機構兒童關懷協會洪錦芳秘書長。（國泰金控提供）

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