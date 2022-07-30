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中職明星賽》台灣隊打線熄火 首戰慘遭明星隊封鎖落敗

2022/07/30 21:00

中職明星隊獲勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職明星賽今天首戰，中職明星隊全場敲出11支安打，最終就以3:1擊敗台灣隊，此役台灣隊敲出8安，攻勢無法串聯落敗。

中職明星隊終場以3:1擊敗台灣隊。（記者陳志曲攝）

明星隊首局率先展開攻勢，開路先鋒王勝偉從對方先發投手古林睿煬手中擊出右外野三壘安打，繼2001年楊松弦之後，明星賽史上第二次首棒首打席敲三壘安打，陳子豪適時擊出高飛犧牲打先馳得點。

明星隊王勝偉。（記者陳志曲攝）

3局上明星隊攻勢再起，面對對方中繼投手胡智為，該局首棒打者高宇杰敲安，兩出局後，陳子豪、林智勝接連敲出二壘安打，各打下1分打點，明星隊取得3:0領先。

明星隊林智勝。（記者陳志曲攝）

6局下台灣隊反攻，面對明星隊中繼投手陳鴻文，林靖凱擊出二壘安打，同時靠右外野手陳子豪失誤進佔三壘，接著江坤宇擊出安打，進帳1分打點，無奈後續攻勢乏力，最終台灣隊就以2分之差落敗，王勝偉獲選單場MVP。

明星隊陳子豪。（記者陳志曲攝）

台灣隊胡智為。（記者陳志曲攝）

台灣隊林靖凱（右）與江坤宇（左）二游搭配。（記者陳志曲攝）

台灣隊江坤宇。（記者陳志曲攝）

台灣隊林安可代打。（記者陳志曲攝）

中職明星隊獲勝。（記者陳志曲攝）

中職台灣隊輸球。（記者陳志曲攝）

中華職棒五隊啦啦隊及吉祥物合影。（記者陳志曲攝）

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