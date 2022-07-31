中職明星對抗賽第二日、U12世界盃台墨戰 今日賽事預告與轉播

中華職棒五隊啦啦隊及吉祥物合影。（記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，第一場是水手對上太空人，守護者將派出佛萊克森（Chris Flexen）對上太空人瓦德茲（Framber Valdez），第二場則是遊騎兵對上天使，遊騎兵將派出先發投手歐陶（Glenn Otto）對上天使希爾賽（Chase Silseth），喜愛大聯盟的球迷朋友記得鎖定轉播囉！

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中職部分將迎來明星賽第二天的賽事，除了有「打準大賽」及「全壘打大賽」決賽等賽事外，當天對抗賽賽事將由台灣隊江少慶對上明星隊布雷克，喜愛中職的球迷朋友記得收看一年一度的明星賽囉！

今日台灣隊將出戰強敵墨西哥，請大家記得打開電視替台灣隊加油喔!。

MLB

07:00 水手@太空人 華視

09:30 遊騎兵@天使 愛爾達體育1台

中職

13:30 中職明星對抗賽 ELEVENSPORTS1、15:30 華視

日職

12:00 西武@軟銀 ELEVENSPORTS2

17:00 養樂多@阪神 MOMO綜合台

U12世界盃少棒

10:30 多明尼加@美國

14:30 日本@南韓

18:30 台灣@墨西哥

緯來體育、愛爾達體育2台、LINE TODAY

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