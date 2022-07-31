U12》首戰掉21分史上最慘 日本監督井端弘和說話了

日本隊教練井瑞弘和（左）。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕日本隊昨首戰全場發生高達6次守備失誤，以6：21輸給美國隊，刷新隊史在U12世界盃單場最多失分紀錄，監督井端弘和坦言，出現很多不像日本該有的失誤和隱形失誤。

日本隊過去在U12世界盃單場最多失分數是13分，正是第1屆對上台灣隊的比賽，昨對美國一口氣掉21分刷新紀錄，慘吞隊史最慘一役。

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日本隊首戰就迎戰超強的美國隊背負巨大壓力，事實上原本首戰是對多明尼加，卻因為多國入境較晚而延賽，變成要對上前一場比賽以24：0爆打捷克的美國隊。

井端弘和指出，對上已打1場的美國隊，選手在場上相對緊張，動作跟平常有點不一樣。

日本隊一度從2：7追到6：7，沒想到6局上失誤之餘，美國隊打線大爆發，單局被狂攻14分，寫下隊史最慘紀錄。日本隊昨天回飯店吃完晚餐後，所有隊職員跟選手共同開會討論能改善的地方，準備今下午2點半對上南韓的賽事。

井端弘和指出，追到剩下1分差，原本想說掌握了節奏，結果最後一局掉了這麼多分，對小朋友有點抱歉，「該說是這支球隊的特徵嗎，練習賽也曾經從劣勢追上來，現在不只要追上來，還要能夠超前。」

井端弘和認為，這場比賽出現很多不像日本的失誤，但也看到一些好的play，很期待第2場比賽，希望能夠冷靜開局，先拿下分數導向有利的戰局。

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