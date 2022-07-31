U12》美國好可怕⋯ 日本小球員坦言輸到喊不出聲

美國隊打線爆發21:6大勝日本隊。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕日本隊昨首戰全場發生高達6次守備失誤，以6：21輸給美國隊，刷新隊史單場最多失分紀錄，小球員坦言輸到連聲音都喊不出來了。

日本隊一度從2：7追到6：7，未料6局上失誤之餘，美國打線大爆發，單局被狂攻14分。日本昨回飯店吃完晚餐後，所有隊職員跟選手共同開會，討論能改善的地方。

請繼續往下閱讀...

先發投手柏木春瑛昨天投3.2局被敲6支安打，失掉7分都不是責失分，不過他在3局下敲出2分砲，幫助日本追至1分差。

柏木春瑛指出，首局失掉3分後，1局下首打席敲出游擊飛球出局，感覺有點難堪，心想第2打席一定要有所貢獻，揮棒後發現球飛出去很開心。

回顧自己的投球，柏木春瑛表示，首局被上壘後有點急，「原本縱向變化球不太容易被打，投了不少，後來慢慢被掌握到，下次我想要更冷靜去投球，思考怎麼去運用不同的球種。」

捕手増井秀隼單場發生2次失誤，他坦言首戰有點緊張，自己和大家都沒有打出特色，出現很多平凡的失誤，「慘敗到聲音都喊不出來了，監督和教練都有跟我說打到有點沒精神，下一場希望從第一局到最後一局、無論哪種狀況都要保持好的鬥志去打球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法