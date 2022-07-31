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網球》小蠻牛艾卡拉茲帶傷奮戰 連2年勇闖烏馬格決賽

2022/07/31 07:20

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕烏馬格男網賽4強激戰，西班牙新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服次盤右踝受傷，歷經近3小時拉鋸，終挾7：5、4：6、6：3力退世界排名168的義大利黑馬澤皮里（Giulio Zeppieri），號種子艾卡拉茲連續第2年挺進單打決賽，即將首次嘗試衛冕冠軍。

這項在克羅埃西亞舉行的ATP250等級紅土賽事，準決賽面對會外賽殺入的澤皮里，艾卡拉茲遭逢嚴苛考驗，費番手腳才戲劇性扳倒左手持拍、大腿拉傷的對手，「再次進入決賽真是太棒了，我喜歡在烏馬格打球，我對今天勝利感到非常高興。」年僅19歲的「小蠻牛」，去年就在此贏得生涯首座ATP巡迴賽冠軍，「當然，烏馬格對我意義非凡。我會盡全力捍衛頭銜，當然也要從這裡汲取教訓，現在腳踝感覺不太舒服，讓我們明天再看看，我會為決賽做好準備。」

被視為網壇「三巨頭」接班人之一的艾卡拉茲，與同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）同為本季最多4冠在手的男子球星，問鼎第5冠的他，下週一排名還可望來到生涯新高第4席，「在我第100場比賽獲得勝利，真是太棒了，但現在我只專注於冠軍戰。」

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