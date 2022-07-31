MLB》「法官」第42轟出爐 創洋基隊史第一人紀錄（影音）

洋基賈吉開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天揮出本季第42轟，成為大聯盟史上第二快達成200轟里程碑的選手，洋基終場在主場以8比2擊敗皇家。洋基收下3連勝，以69勝33敗戰績獨居大聯盟最佳。

賈吉此役在2局下揮出右外野兩分砲，這是他今年第42發全壘打，超越1928年的貝比魯斯（Babe Ruth），成為隊史進入8月份前最多轟的洋基選手。

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根據《ESPN Stats & Info》指出，賈吉目前在7月底已經累積42轟，和1998年的小熊強打索沙（Sammy Sosa）並列大聯盟史上第三多。索沙當年共敲出66轟；前兩人分別是1998年的馬怪爾（Mark McGwire）、2001年的邦茲（Barry Bonds），這兩位當時在7月底都累積45轟。馬怪爾在1998年轟出70轟，邦茲則是在2001年敲73轟，至今仍是大聯盟單季最多轟紀錄。



洋基賈吉開轟。（今日美國）

《美聯社》報導，賈吉只花671場比賽，生涯全壘打數就累積200轟，是史上第二快。前一位是前費城人強打霍華德（Ryan Howard），他只花658場就達成200轟。

洋基此役共敲8安，賈吉有一發兩分砲外，拉梅修（DJ LeMahieu）單場3安2打點，包含一發陽春砲。卡本特（Matt Carpenter）也貢獻一發陽春彈。洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）主投5局失2分，摘得今年第9勝，賽後防禦率為2.53。

皇家赫斯理（Jonathan Heasley）先發3.1局失6分4分自責，吞本季第6敗，賽後防禦率為5.82。

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