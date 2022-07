MLB》「法官」第42轟出爐 創洋基隊史第一人紀錄（影音）

洋基賈吉開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天揮出本季第42轟,成為大聯盟史上第二快達成200轟里程碑的選手,洋基終場在主場以8比2擊敗皇家。洋基收下3連勝,以69勝33敗戰績獨居大聯盟最佳。

賈吉此役在2局下揮出右外野兩分砲,這是他今年第42發全壘打,超越1928年的貝比魯斯(Babe Ruth),成為隊史進入8月份前最多轟的洋基選手。

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN Stats & Info》指出,賈吉目前在7月底已經累積42轟,和1998年的小熊強打索沙(Sammy Sosa)並列大聯盟史上第三多。索沙當年共敲出66轟;前兩人分別是1998年的馬怪爾(Mark McGwire)、2001年的邦茲(Barry Bonds),這兩位當時在7月底都累積45轟。馬怪爾在1998年轟出70轟,邦茲則是在2001年敲73轟,至今仍是大聯盟單季最多轟紀錄。



洋基賈吉開轟。(今日美國)

《美聯社》報導,賈吉只花671場比賽,生涯全壘打數就累積200轟,是史上第二快。前一位是前費城人強打霍華德(Ryan Howard),他只花658場就達成200轟。

洋基此役共敲8安,賈吉有一發兩分砲外,拉梅修(DJ LeMahieu)單場3安2打點,包含一發陽春砲。卡本特(Matt Carpenter)也貢獻一發陽春彈。洋基左投柯提斯(Nestor Cortes)主投5局失2分,摘得今年第9勝,賽後防禦率為2.53。

皇家赫斯理(Jonathan Heasley)先發3.1局失6分4分自責,吞本季第6敗,賽後防禦率為5.82。

He simply doesn't stop!



No. 42 for @TheJudge44. pic.twitter.com/NN0gaL9DYu