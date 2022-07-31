晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「法官」第42轟出爐 創洋基隊史第一人紀錄（影音）

2022/07/31 07:51

洋基賈吉開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天揮出本季第42轟，成為大聯盟史上第二快達成200轟里程碑的選手，洋基終場在主場以8比2擊敗皇家。洋基收下3連勝，以69勝33敗戰績獨居大聯盟最佳。

賈吉此役在2局下揮出右外野兩分砲，這是他今年第42發全壘打，超越1928年的貝比魯斯（Babe Ruth），成為隊史進入8月份前最多轟的洋基選手。

根據《ESPN Stats & Info》指出，賈吉目前在7月底已經累積42轟，和1998年的小熊強打索沙（Sammy Sosa）並列大聯盟史上第三多。索沙當年共敲出66轟；前兩人分別是1998年的馬怪爾（Mark McGwire）、2001年的邦茲（Barry Bonds），這兩位當時在7月底都累積45轟。馬怪爾在1998年轟出70轟，邦茲則是在2001年敲73轟，至今仍是大聯盟單季最多轟紀錄。

洋基賈吉開轟。（今日美國）

《美聯社》報導，賈吉只花671場比賽，生涯全壘打數就累積200轟，是史上第二快。前一位是前費城人強打霍華德（Ryan Howard），他只花658場就達成200轟。

洋基此役共敲8安，賈吉有一發兩分砲外，拉梅修（DJ LeMahieu）單場3安2打點，包含一發陽春砲。卡本特（Matt Carpenter）也貢獻一發陽春彈。洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）主投5局失2分，摘得今年第9勝，賽後防禦率為2.53。

皇家赫斯理（Jonathan Heasley）先發3.1局失6分4分自責，吞本季第6敗，賽後防禦率為5.82。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。