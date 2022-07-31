MLB》取代張育成的海盜日本重砲表現奇爛 美媒：已創下歷史

筒香嘉智。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊在本月1日選擇DFA張育成，6日便讓背傷復出的日本重砲筒香嘉智重回大聯盟，不料至今筒香的表現奇差無比，美國媒體透露他已經創下海盜隊史最爛紀錄之一。

擔任一壘手和指定打擊的筒香本季49場出賽，166打數敲出28安打，平均打擊率僅.168，另有2轟和18分打點、49次三振，OPS.478，中間曾因為背傷缺席6週，筒香在昨天的賽事4打數苦吞3K，當中2次四球三振、1次三球三振，單月打擊三圍.151/.167/.170。

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美國媒體《rumbunter》表示，筒香今年的數據是自1947年整合棒球以來單季至少150打席的打者中，史上最差的第68名。就連2018年的金鶯隊戴維斯（Chris Davis）的數據都比他好。

筒香是在去年被光芒、道奇兩隊陸續釋出之後，8月來到海盜隊，43場出賽敲出8轟，OPS達到.883，打出價值之後季後獲得其他球隊青睞，最後他選擇與留在海盜隊，簽下1年400萬美元合約。不過現在看來這是海盜隊失敗的投資。

反觀張育成在7月被海盜釋出、加盟光芒後表現止跌回升，29打數敲出9支安打，單月打擊率.310、OPS.689。張育成在海盜隊多守一壘、不過在光芒隊則是多守中線。

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