MLB》「法官」如何打破洋基單季最多轟紀錄？ 大聯盟分析師算給你聽

AARON JUDGE IS UNSTOPPABLE! HIS 42ND OF THE YEAR! pic.twitter.com/TX51WAYYjf — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 30, 2022

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）持續狂轟猛炸，今天敲出本季第42轟，達標生涯200轟里程碑，美媒看好他有望打破洋基單季全壘打紀錄。

繼昨日猛夯雙響砲後，賈吉今日再度放送煙火秀，本季42轟持續海放大聯盟各隊重砲，這也是他近14戰敲出的第12轟，幫助洋基8：2輕取皇家。談到達標生涯200轟，賈吉表示：「這很棒，這麼多年來，我和很多人付出了許多努力，才達到這個里程碑，我很高興能取得這樣的成績，加上我們贏了這場球，所以繼續前進吧。」

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賈吉。（法新社）

洋基隊史單季全壘打紀錄是1961年馬里斯（Roger Maris）的61轟，賈吉有望挑戰這項紀錄，但他謙虛說道：「我必須繼續努力，保持謙卑，盡我所能幫助球隊贏得比賽，年底的時候，我們再來討論我們完成了什麼。」

洋基本季還剩餘60場比賽，大聯盟分析師藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉若要超越馬里斯的紀錄，接下來必須每3戰敲出1發全壘打，若按照這個節奏，球季結束會敲出62轟，締造洋基隊史新猷。

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