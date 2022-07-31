MLB》離臉僅5公分！暴怒的白襪球星嗆主審還撞他 遭禁賽3場

白襪明星游擊手安德森（右）昨天和主審馬赫利（左）發生爭吵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）昨天不滿好球帶判決，當場和主審馬赫利（Nick Mahrley）大吵，遭到驅逐出場，安德森還走到主審面前理論，他的頭盔撞到主審的帽子。安德森也因此付出代價，將被禁賽3場比賽，以及金額未明的罰款。

這起事件發生在昨天，白襪和運動家的比賽，當時來到7局下，安德森不滿主審把一顆偏低球判定為好球，當下就和馬赫利抱怨好球帶，而安德森隨即遭趕出場，安德森當下大怒，走上前和馬赫利爭吵，安德森的頭盔撞到主審的帽子，他還用手指著主審，雙方幾乎是「臉貼臉」互嗆。

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白襪明星游擊手安德森（右）昨天和主審馬赫利（左）發生爭吵。（資料照，美聯社）

《ESPN》報導，這是安德森今年第二度遭到禁賽，他曾在去年9月白襪和老虎的衝突中，因和裁判有肢體接觸，因此同樣遭到禁賽。安德森因為這起事件，錯過球季前兩場比賽，不過安德森已對這次的禁賽提出上訴，因此他仍有資格參加今天和運動家的比賽。

安德森本季出賽71場，有6轟、25分打點，打擊率0.310。

Tim Anderson has been ejected pic.twitter.com/IlnsTI8kKR — White Sox Talk （@NBCSWhiteSox） July 30, 2022

白襪明星游擊手安德森（右）昨天和主審馬赫利（左）發生爭吵。（資料照，美聯社）

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