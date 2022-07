MLB》連29戰先發投手勝投數掛0 紅襪寫下史上第三慘紀錄

紅襪今以4:9不敵釀酒人,吞下2連敗,在美聯東區持續墊底。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今以4:9不敵釀酒人,吞下2連敗,在美聯東區持續墊底,還寫下史上第三慘紀錄。

紅襪此役登板的5位投手都有失分,打擊表現也不如對手,終場5分之差落敗,先發投手皮維塔(Nick Pivetta)5局被敲9安、包括挨2轟,失4分責失,吞下本季第8敗。

《ESPN Stats & Info》指出,包括今日皮維塔吞敗在內,紅襪已連續29場比賽沒有先發投手奪下勝投,創下大聯盟史上第三慘紀錄,也是自1979年水手曾連續33場比賽未有先發投手進帳勝投以來的最長紀錄。

上回紅襪有先發投手拿下勝投,已要追溯至美國時間上月26日,該役希爾(Rich Hill)繳出6局失1分優質先發奪勝。

Including Nick Pivetta today, the Red Sox have gone 29 straight games without their starting pitcher being awarded a win.



That's the 3rd-longest streak in MLB history, and the longest since the Mariners went 33 straight in 1979. pic.twitter.com/etzH4bA3TS