晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連29戰先發投手勝投數掛0 紅襪寫下史上第三慘紀錄

2022/07/31 09:37

紅襪今以4：9不敵釀酒人，吞下2連敗，在美聯東區持續墊底。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以4：9不敵釀酒人，吞下2連敗，在美聯東區持續墊底，還寫下史上第三慘紀錄。

紅襪此役登板的5位投手都有失分，打擊表現也不如對手，終場5分之差落敗，先發投手皮維塔（Nick Pivetta）5局被敲9安、包括挨2轟，失4分責失，吞下本季第8敗。

《ESPN Stats & Info》指出，包括今日皮維塔吞敗在內，紅襪已連續29場比賽沒有先發投手奪下勝投，創下大聯盟史上第三慘紀錄，也是自1979年水手曾連續33場比賽未有先發投手進帳勝投以來的最長紀錄。

上回紅襪有先發投手拿下勝投，已要追溯至美國時間上月26日，該役希爾（Rich Hill）繳出6局失1分優質先發奪勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。