MLB》連29戰先發投手勝投數掛0 紅襪寫下史上第三慘紀錄

紅襪今以4：9不敵釀酒人，吞下2連敗，在美聯東區持續墊底。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以4：9不敵釀酒人，吞下2連敗，在美聯東區持續墊底，還寫下史上第三慘紀錄。

紅襪此役登板的5位投手都有失分，打擊表現也不如對手，終場5分之差落敗，先發投手皮維塔（Nick Pivetta）5局被敲9安、包括挨2轟，失4分責失，吞下本季第8敗。

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《ESPN Stats & Info》指出，包括今日皮維塔吞敗在內，紅襪已連續29場比賽沒有先發投手奪下勝投，創下大聯盟史上第三慘紀錄，也是自1979年水手曾連續33場比賽未有先發投手進帳勝投以來的最長紀錄。

上回紅襪有先發投手拿下勝投，已要追溯至美國時間上月26日，該役希爾（Rich Hill）繳出6局失1分優質先發奪勝。

Including Nick Pivetta today, the Red Sox have gone 29 straight games without their starting pitcher being awarded a win.



That's the 3rd-longest streak in MLB history, and the longest since the Mariners went 33 straight in 1979. pic.twitter.com/etzH4bA3TS — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） July 30, 2022

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