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MLB》光芒洛爾、迪亞茲開轟擊退守護者 張育成未上場

2022/07/31 09:49

光芒洛爾開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒洛爾（Brandon Lowe）、迪亞茲（Yandy Diaz）今天各貢獻一發兩分砲，幫助光芒以6比4擊敗守護者。光芒隊的戰績54勝47敗仍暫居美聯東區第三，但球隊在明星賽後的戰績為3勝6敗。光芒隊台灣好手張育成此役沒有上場。

光芒隊前兩場比賽合計18局敲10安，卻只得到1分。今天比賽首局光芒洛爾就揮出兩分砲，平托（Rene Pinto）第2局敲安打回1分，第5局迪亞茲擊出兩分砲，取得5比1領先。雖然一度被追到1分差，光芒在第8局靠菲力普斯（Brett Phillips）適時安添加1分的保險分，光芒最後收下勝利。

光芒迪亞茲開轟。（美聯社）

36歲光芒老將克魯伯（Corey Kluber）今天先發面對前東家，他前5局失1分，但在第6局被守護者吉梅涅茲（Andres Gimenez）揮出三分砲。總計克魯伯主投6局被敲8安失4分，包含1轟，送出本季新高的10次三振，摘得今年第7勝，賽後防禦率為4.03。

守護者先發普萊薩（Zach Plesac）投5局被敲7安，包含2轟，失掉5分，吞下今年第9敗，賽後防禦率為4.33。

佩洛塔。（資料照，法新社）

此外，光芒今天以19歲小聯盟捕手Christian Cerda，和響尾蛇換來金手套外野手佩洛塔（David Peralta）。這名34歲的外野手有9個賽季效力響尾蛇，曾在2019年摘得金手套，本季他出賽87場，有12轟、41分打點、0.248打擊率。佩洛塔今年對戰左投的打擊率只有0.114，面對右投的打擊率為0.267。

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