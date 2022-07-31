MLB》強襲球打中裁判讓教士錯失追平分 普洛法看傻了（影音）

教士普洛法。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士外野手普洛法（Jurickson Profar）今天在第7局擊出一顆強勁球，卻打中二壘審蘭恩（Jerry Layne），因此無法推進隊友，讓教士錯失追平機會。教士隊終場以4比7不敵雙城。

7局下教士隊1出局攻佔二壘，普洛法擊出中間方向強勁滾地球，眼看就要穿出內野，蘭恩閃避不及被打中，變成比賽停止球狀態。普洛法當下看傻，並詢問一壘審這個PLAY的情況，已經上到三壘的教士跑者阿布拉姆斯（CJ Abrams），只能回到二壘。

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紀錄上是給普洛法一壘安打，但沒有讓隊友推進。教士隊該半局1出局攻佔一、二壘，下一棒的教士球星馬查多（Manny Machado）吞三振，哈斯默（Eric Hosmer）敲內野飛球被接殺，讓教士無功而返。

雙城隊在8局上靠著柯瑞亞（Carlos Correa）的兩分砲在內，單局灌進5分。雖然普洛法在9局下揮出三分砲，但教士隊仍吞下敗仗。

雙城先發投手葛雷（Sonny Gray）主投5局失1分，獲得今年第6勝，賽後防禦率為3.41；教士先發瑪斯古夫（Joe Musgrove）投6局失2分，吞下本季第4敗，賽後防禦率為2.65。

Jurickson Profar hits the ump, Jerry Layne, with a sharp ground ball. pic.twitter.com/ELe5TWbLcL — Baseball GIFs （@gifs_baseball） July 31, 2022

雙城柯瑞亞。（美聯社）

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