MLB》久等了！ 大都會夢幻「雙王牌」終於要合體

薛哲（左）、德葛隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）即將強勢回歸大聯盟，他的本季初登板會在美國時間8月2日交手國民。

德葛隆在春訓期間出賽2場，累積5局投球飆出10次三振，防禦率1.80，之後出現右肩不適情況，經過核磁共振檢查後，顯示肩胛骨有壓力反應，肩膀出現發炎情形，本季一場未投，他最近一次在大聯盟出賽，已是去年美國時間7月7日。

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在回歸大聯盟前，德葛隆已在小聯盟進行4場復健賽，累計12.2局投球，投出21次三振，儘管他在28日的3A復健賽發生腿部抽筋情形，但球團認為這並不會阻礙他的回歸，昨日德葛隆進行了傳接球訓練，球團正在確保他的身體完全健康無虞，大聯盟官網指出，當他健康時，一直是棒球界最具統治力的投手之一。

德葛隆預計美國時間8月2日迎來本季初登板，當天會有嚴格的用球數限制，之後會漸漸回歸到正常的投球量。

大都會後天將與國民展開3連戰，報導指出，大都會將迎來當初休賽季規劃時，最理想的前3號輪值，首戰推出薛哲（Max Scherzer），第二戰由德葛隆掛帥，第3場比賽交給巴西特（Chris Bassitt）主投。

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