MLB》克蕭的剋星？ 今年兩度碰洛磯都吞敗、對戰防禦率破8

道奇王牌投手克蕭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天先發5.1局失5分3分自責，球隊最後在客場以3比5輸球。克蕭今年兩度面對洛磯都吞敗。道奇隊戰績67勝33敗仍是全國聯最佳。

道奇1局上就靠史密斯（Will Smith）的二壘安先得到1分，不過克蕭首局被敲3安，外加道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）出現守備失誤，單局失2分。道奇打線在透納（Trea Turner）擊出逆轉兩分砲，超前比數。前5局打完道奇以3比2領先。

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6局下克蕭遇到亂流，1出局後連續被敲4支安打，包含葛里查克（Randal Grichuk）帶有2分打點的三壘安打，以及狄亞茲（Elias Diaz）的適時安追加1分，也讓克蕭被打退場。

總計克蕭主投5.1局用92球，被敲8安失掉5分有3分自責，送出3次三振，吞下今年第3敗，賽後防禦率為2.66。克蕭本季兩度面對洛磯都是在對方主場庫爾斯球場（Coors Field），其對戰防禦率高達8.68。根據《ESPN Stats & Info》指出，若扣除洛磯，克蕭今年的防禦率僅1.88。

此外，克蕭生涯在庫爾斯球場共有26場先發，合計有11勝8敗、防禦率是偏高的4.82。

洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）繳出6局失3分的優質先發，摘得本季第6勝，賽後防禦率為4.63。

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