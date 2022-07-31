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MLB》找回控球！洋基火球男查普曼連3戰好投 教頭透露調整關鍵

2022/07/31 14:02

洋基查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「古巴火球男」查普曼（Aroldis Chapman）今天面對皇家，他後援1局無失分，賞2次三振，最快飆到101.5英哩火球（約163.3公里）。查普曼近期連3場登板都沒有失分。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，查普曼一直在調整投球機制，以獲得更多的穩定性。

查普曼今後援1局用13球有9顆好球，賞2次三振，沒有被敲安，賽後防禦率為5.01，此役有三度飆出超過100英哩的火球。本季查普曼出賽28場，有9次救援成功，吞下3敗。

查普曼因為左腳傷勢一度缺陣約六週的比賽，但他在7月初傷癒歸隊後狀況不穩定，其中7月22日（美國時間）面對金鶯，查普曼僅投0.1局失3分。不過，過去3場出賽，查普曼合計3局無失分，共賞5次三振，昨天面對皇家隊時，他還飆出今年最快的101.9英哩（約163.9公里），這3場比賽都沒有出現保送。

《紐約郵報》報導，查普曼表示，經過調整後，讓自己的控球更好了，他能夠掌握速球，並更常去丟這顆球。

洋基牛棚投手群防禦率2.89排在全聯盟第二，但近期因牛棚大將金恩（Michael King）動手肘手術，球季提前報銷，而查普曼的好投讓洋基得以維持強大牛棚戰力。

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