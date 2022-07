MLB》找回控球！洋基火球男查普曼連3戰好投 教頭透露調整關鍵

洋基查普曼。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「古巴火球男」查普曼(Aroldis Chapman)今天面對皇家,他後援1局無失分,賞2次三振,最快飆到101.5英哩火球(約163.3公里)。查普曼近期連3場登板都沒有失分。洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示,查普曼一直在調整投球機制,以獲得更多的穩定性。

查普曼今後援1局用13球有9顆好球,賞2次三振,沒有被敲安,賽後防禦率為5.01,此役有三度飆出超過100英哩的火球。本季查普曼出賽28場,有9次救援成功,吞下3敗。

查普曼因為左腳傷勢一度缺陣約六週的比賽,但他在7月初傷癒歸隊後狀況不穩定,其中7月22日(美國時間)面對金鶯,查普曼僅投0.1局失3分。不過,過去3場出賽,查普曼合計3局無失分,共賞5次三振,昨天面對皇家隊時,他還飆出今年最快的101.9英哩(約163.9公里),這3場比賽都沒有出現保送。

《紐約郵報》報導,查普曼表示,經過調整後,讓自己的控球更好了,他能夠掌握速球,並更常去丟這顆球。

洋基牛棚投手群防禦率2.89排在全聯盟第二,但近期因牛棚大將金恩(Michael King)動手肘手術,球季提前報銷,而查普曼的好投讓洋基得以維持強大牛棚戰力。

Chapman looks super sharp today with 2 Ks and an easy 1-2-3 inning pic.twitter.com/2Q7UmZFO6b