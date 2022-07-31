MLB》痛！巨人工具人遭失投球K中頭部 全場嚇壞（影音）

巨人游擊手艾斯查達挨頭部觸身球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人游擊手艾斯查達（Thairo Estrada）今天在比賽中，被小熊投手小萊特（Mark Leiter Jr）丟頭部觸身球，當場倒在地上，艾斯查達隨後退場並接受進一步的檢查。巨人此役終場以5比4贏球。

這場比賽5局下2出局，輪到艾斯查達打擊，小萊特丟一顆84.5英哩的變速球，卻失投打中艾斯查達的頭部，讓他當場倒地，並用左手摸著左側臉部，輪球員以及全場球迷也嚇壞。經過防護員檢查後，艾斯查達在旁人的攙扶下退場接受治療。

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《美聯社》報導，凱普勒（Gabe Kapler）賽後表示，艾斯查達仍然有點暈，有類似腦震盪的症狀，目前尚未診斷他是否有腦震盪，但球隊將會做相關檢查。

艾斯查達本季出賽90場，有9轟、41分打點、打擊率0.262。他是名內、外野都可守的工具人，今年守過二壘、游擊、三壘、左外野、中外野。

A scary moment in the bottom of the fifth after Thairo Estrada appeared to be hit by a pitch in the helmet.



He eventually would walk off the field with support from manager Gabe Kapler and trainers. pic.twitter.com/yUcSwnZcQ2 — SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） July 31, 2022

巨人游擊手艾斯查達挨頭部觸身球，倒在地上。（美聯社）

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