MLB》痛！巨人工具人遭失投球K中頭部 全場嚇壞（影音）

巨人游擊手艾斯查達挨頭部觸身球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巨人游擊手艾斯查達(Thairo Estrada)今天在比賽中,被小熊投手小萊特(Mark Leiter Jr)丟頭部觸身球,當場倒在地上,艾斯查達隨後退場並接受進一步的檢查。巨人此役終場以5比4贏球。

這場比賽5局下2出局,輪到艾斯查達打擊,小萊特丟一顆84.5英哩的變速球,卻失投打中艾斯查達的頭部,讓他當場倒地,並用左手摸著左側臉部,輪球員以及全場球迷也嚇壞。經過防護員檢查後,艾斯查達在旁人的攙扶下退場接受治療。

《美聯社》報導,凱普勒(Gabe Kapler)賽後表示,艾斯查達仍然有點暈,有類似腦震盪的症狀,目前尚未診斷他是否有腦震盪,但球隊將會做相關檢查。

艾斯查達本季出賽90場,有9轟、41分打點、打擊率0.262。他是名內、外野都可守的工具人,今年守過二壘、游擊、三壘、左外野、中外野。

A scary moment in the bottom of the fifth after Thairo Estrada appeared to be hit by a pitch in the helmet.



He eventually would walk off the field with support from manager Gabe Kapler and trainers. pic.twitter.com/yUcSwnZcQ2