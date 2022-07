MLB》超越打擊之神！ 國民天才強打締造121年最狂紀錄

索托。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕國民23歲天才強打索托(Juan Soto)在今天與紅雀之戰,單場選到3次四壞保送,創下百年紀錄。

索托今日4度站上打擊區,敲出1支安打,獲得3次保送,上壘率百分百,賽後打擊率0.246,終場國民7:6險勝對手。

大聯盟分析師藍斯(Sarah Langs)指出,自1901年來,在滿24歲前,單場至少獲得3次四壞保送的次數,索托以30次高居史上第一,「打擊之神」威廉斯(Ted Williams)29次排名第二,名人堂成員馬修斯(Eddie Mathews)18次位居第三。

索托日前拒絕球隊開出15年4.4億美元(約新台幣132億)的史上最大約,球團決定尋求交易,傳出教士、遊騎兵、道奇、紅雀、水手等多隊都有興趣,索托本季出賽99場,敲出20轟、45分打點,打擊三圍.246/.404/.479。

Most games with 3+ walks before turning 24 (since at least 1901):



Juan Soto: 30

Ted Williams: 29

Eddie Mathews: 18



just casually PASSING Ted Williams