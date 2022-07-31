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MLB》超越打擊之神！ 國民天才強打締造121年最狂紀錄

2022/07/31 14:51

索托。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民23歲天才強打索托（Juan Soto）在今天與紅雀之戰，單場選到3次四壞保送，創下百年紀錄。

索托今日4度站上打擊區，敲出1支安打，獲得3次保送，上壘率百分百，賽後打擊率0.246，終場國民7：6險勝對手。

大聯盟分析師藍斯（Sarah Langs）指出，自1901年來，在滿24歲前，單場至少獲得3次四壞保送的次數，索托以30次高居史上第一，「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）29次排名第二，名人堂成員馬修斯（Eddie Mathews）18次位居第三。

索托日前拒絕球隊開出15年4.4億美元（約新台幣132億）的史上最大約，球團決定尋求交易，傳出教士、遊騎兵、道奇、紅雀、水手等多隊都有興趣，索托本季出賽99場，敲出20轟、45分打點，打擊三圍.246/.404/.479。

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