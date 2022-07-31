小馬聯盟青棒》前兄弟鐵捕之子發威！ 平鎮連克美國地主奪2連勝

陳佳樂。（資料照，學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天與俄亥俄州揚斯敦隊交手，林柏佑先發投5局失2分，樂天桃猿今年選秀第2指名、前兄弟捕手陳瑞昌之子陳佳樂，單場包辦3安1打點，幫助球隊7：3獲勝，拿下2連勝。

小馬聯盟帕馬級世界青棒賽，由單一學校組隊參賽，平鎮2018、2019年都奪冠，接下來兩年受疫情影響賽事停辦，今年復辦，平鎮在王貞治盃青棒賽全勝奪冠取得代表權。這屆賽事平鎮高中總計有18名球員征戰，其中7人在今年中職季中選秀獲得球團指名，

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平鎮派出林柏佑先發，2局被首名打者敲出二壘打，2人出局後再被敲出二壘打失掉1分，但及時回穩、三振抓到該局第3個出局數。

林柏佑3到5局沒有再失分，6局先投出四壞保送，接著被敲出安打退場，林孟佶接手後援，野手選擇讓對手跑回1分，這1分要算在林柏佑身上，林孟佶穩住陣腳，連飆2次三振、沒有多掉分數。

林孟佶7局1人出局後被敲陽春砲，2人出局後再投出四壞保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、替球隊守住勝利。

平鎮前3局沒能拿下分數，一度0：1落後，4局陳佳樂率先敲安、靠著失誤進壘，田明倫補上二壘打送回追平分。

平鎮5局再起攻勢，靠著接連四壞保送、田子杰安打送回超前分，再靠著四壞保送、陳佳樂適時安打再添1分保險分。

平鎮6局靠著黃冠倫二壘打、犧牲觸擊推進，陳致語、李勛傑、田明倫接連安打，單局再攻下3分，拉開領先差距，7局抓準對方投手控球有狀況，連續選到4次保送、擠回第7分，順利拿下比賽勝利。

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