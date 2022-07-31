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NBA》驚人！「小刺客」德魯聯盟狂飆45分 美媒：你還懷疑他油箱沒油？

2022/07/31 15:15

〔體育中心／綜合報導〕「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）今在知名業餘賽事德魯聯盟（Drew League）大殺四方，全場狂砍45分，引起球迷熱議。

德魯聯盟起於1973年，如今發展頗具規模，並獲得NBA聯盟認可，成為每年都有數名NBA球員參加的頂級職業業餘混合聯賽。

I.湯瑪斯。（取自推特）

33歲的I.湯瑪斯今日在賽場上大秀驚人得分能力，三分外線、切入過人、後仰跳投樣樣來，全場猛砍45分，飆進7顆三分彈，美媒《ClutchPoints》讚嘆：「如果有人懷疑I.湯瑪斯的油箱是否還有油，那麼他在德魯聯盟的史詩表現，清楚證明這個答案是肯定的。」

I.湯瑪斯近年在NBA成為聯盟浪人，本季效力過湖人、獨行俠、黃蜂，總計出賽22場，場均貢獻8.4分、1.3籃板、1.5助攻，目前仍是自由球員。

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