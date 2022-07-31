U12》隊史首次輸南韓！日本慘吞2連敗 晉級之路拉警報

日本隊不敵南韓。（官方提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕新監督井端弘和領軍的日本武士隊，今天在3局下被南韓敲出逆轉二壘安打，終場以1：3苦吞預賽2連敗，首勝尚未開張，晉級複賽之路拉警報。

繼昨天被美國隊猛攻21分寫隊史最慘紀錄，日本隊今天又寫下首次在U12世界盃輸南韓紀錄。過去日本在U12世界盃對戰南韓隊2次都取得勝利。

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日本隊開賽先馳得點，2局上隊長增井秀隼被頭部觸身上壘，依舊展現拚戰精神續戰，並盜上二壘，石川莉大敲出適時二壘安打，率先攻下1分。

日本隊先發左投武田琉生先發2局無失分，小林亮博接替中繼遇上亂流，南韓隊在1出局攻佔二、三壘，朴勝鉉敲出二壘安打，送回逆轉2分。

日本先發左投武田琉生。（官方提供）

4局下，南韓隊靠四壞和2安攻佔滿壘，鄭宇燦敲出高飛犧牲打，再送回1分。

南韓先發安勝優總計投4.2局掉1分退場休息，將用球數控制在僅需休3天的75球。他僅被日本隊打2支安打，投出1次四壞，狂飆6次三振，表現相當精彩。

日本隊預賽前2戰對美國、南韓苦吞2敗，晉級複賽之路拉警報，明對上捷克、3日對多明尼加有非贏不可的壓力。日本隊過去參加U12世界盃雖然沒有拿過冠軍，但也從未落入在第二階段就落入排名賽。

B組預賽美國以3勝0敗率先晉級，南韓以2勝0敗暫居第2，多明尼加則是1勝1敗，將在8月3日跟日本隊廝殺。

南韓擊敗日本。（官方提供）

南韓先發投手安勝優。（記者林正堃攝）

安勝優打擊。（記者林正堃攝）

南韓擊敗日本。（記者林正堃攝）

南韓擊敗日本教練比球員還興奮。（記者林正堃攝）

日本隊落敗。（記者林正堃攝）

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