羽球》暖心！對手打到鞋子破掉 大馬教練直接脫鞋出借（影音）

牙買加選手里基茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大英國協運動會的羽球賽事日前出現暖心一幕,牙買加選手的鞋子在比賽中破掉,馬來西亞總教練葉誠萬脫下鞋子借給對手,僅穿襪子坐在教練席。

馬來西亞在團體賽對決牙買加,男單賽事由黃智勇與里基茲(Samuel Ricketts)交手,黃智勇以21:12拔得頭籌,比賽進行至第2局時,里基茲突然發現鞋子有破損叫出暫停,牙買加教練連忙遞上自己的鞋子發現不合適後,又找來一位女子選手的球鞋,但還是不合腳。

大馬選手黃智勇。(資料照,美聯社)

在黃智勇走上前關心對手後,他的教練葉誠萬也急忙走進場內,並把自己的鞋子脫下來給里基茲,好讓比賽順利進行,他則只穿襪子坐在場邊指導。

最後黃智勇以21:12、21、16直落二拿下勝利,大馬隊以5:0橫掃牙買加,取得8強門票。

