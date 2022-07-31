羽球》暖心！對手打到鞋子破掉 大馬教練直接脫鞋出借（影音）

牙買加選手里基茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大英國協運動會的羽球賽事日前出現暖心一幕，牙買加選手的鞋子在比賽中破掉，馬來西亞總教練葉誠萬脫下鞋子借給對手，僅穿襪子坐在教練席。

馬來西亞在團體賽對決牙買加，男單賽事由黃智勇與里基茲（Samuel Ricketts）交手，黃智勇以21：12拔得頭籌，比賽進行至第2局時，里基茲突然發現鞋子有破損叫出暫停，牙買加教練連忙遞上自己的鞋子發現不合適後，又找來一位女子選手的球鞋，但還是不合腳。

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大馬選手黃智勇。（資料照，美聯社）

在黃智勇走上前關心對手後，他的教練葉誠萬也急忙走進場內，並把自己的鞋子脫下來給里基茲，好讓比賽順利進行，他則只穿襪子坐在場邊指導。

最後黃智勇以21：12、21、16直落二拿下勝利，大馬隊以5：0橫掃牙買加，取得8強門票。

When the opposition coach is your shoe size and saves the day



It's what the Games is all about!#B2022 #CommonwealthGames #Badminton pic.twitter.com/wnJcJ7uNKW — Commonwealth Sport （@thecgf） July 30, 2022

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