中職明星賽Live》成晉敲安助隊超前！ 台灣 2：1 明星

第七局（台灣 2：1 明星）

7上，明星隊更換投手邱浩鈞，蔣少宏左外野落地安打，王威晨三游間穿越安打，陳傑憲投手前滾地球形成雙殺，成晉中外野落地安打，三壘跑者回來得分，台灣 2：1 明星，許基宏一壘滾地球出局。

7下，

第六局

6上，明星隊更換投手朱俊祥，中華隊打線三上三下。

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6下，中華隊更換投手郭郁政，明星隊打線三上三下。

第五局

5上，明星隊更換投手陳鴻文，兩出局後，林立三游間穿越安打，許基宏四壞保送，陳俊秀二壘飛球出局。

5下，中華隊更換投手李振昌，明星隊打線三上三下。

第四局

4上，明星隊更換投手陳冠偉，台灣隊打線三上三下。

4下，林智勝一二壘間穿越安打，曾陶鎔中外野落地安打，拿莫中外野飛球出局，岳東華三振出局，林書逸四壞保送，高宇杰右外野飛球出局。

第三局

3上，明星隊更換投手鋼龍，陳傑憲一壘方向強襲安打，林立三壘方向內野安打，許基宏三振出局，陳俊秀游擊飛球出局，朱育賢三振出局。

3下，台灣隊更換投手郭俊麟，明星隊打線三上三下。

第二局（台灣 1：1 明星）

2上，明星隊更換投手陳仕朋，陳俊秀中間方向內野安打，朱育賢三振出局，林安可中外野落地安打，江坤宇四壞保送，蔣少宏三壘滾地球，三壘跑者回來得分（輔助判決後改判），台灣 1：1 明星，王威晨二壘滾地球出局。

2下，陳子豪三游間穿越安打，拿莫三振出局，岳東華二壘滾地球，二壘跑者遭封殺，林書逸二壘強襲球形成內野安打，高宇杰右外野飛球出局。

第一局（台灣 0：1 明星）

1上，王威晨三游間穿越安打，陳傑憲三壘飛球出局，林立三壘平飛球出局，許基宏三壘飛球出局。



1下，兩出局後，林子豪右外野二壘打，林智勝右外野安打，二壘跑者回來得分，中華隊 0：1 明星隊，林智勝盜壘失敗。

台灣隊先發打線

第1棒 王威晨 三壘手

第2棒 陳傑憲 中外野手

第3棒 林立 二壘手

第4棒 許基宏 一壘手

第5棒 陳俊秀 指定打擊

第6棒 朱育賢 左外野手

第7棒 林安可 右外野手

第8棒 江坤宇 游擊手

第9棒 蔣少宏 捕手

先發投手:江少慶

明星隊先發打線

第1棒 王勝偉 游擊手

第2棒 陳晨威 中外野手

第3棒 林子豪 三壘手

第4棒 林智勝 指定打擊

第5棒 陳子豪 右外野手

第6棒 拿莫．伊漾 一壘手

第7棒 岳東華 二壘手

第8棒 林書逸 左外野手

第9棒 高宇杰 捕手

先發投手:布雷克

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