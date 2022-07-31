羽球》「故事未完待續」 麟洋配訴說奧運奪金1周年心聲

李洋與王齊麟拿下台灣羽球史上首面奧運金牌後已過一年。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣黃金男雙李洋、王齊麟去年在東京奧運為台灣奪下史上首面羽球金牌，今天兩人也在社群軟體上訴說自己在奪金後1周年的心聲。

王齊麟寫道：「一路走來，酸甜苦辣的滋味總是反覆夾雜在心中，但7月31日的那一刻永遠令人感動且難忘，時間過得好快，一晃眼已經滿一週年了。感謝一路支持幫助我們的所有人，我們會繼續努力，我們的故事~未完~待續~」

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李洋表示：「一年了~去年的今天，回想起當下的心情，真的只能用不可思議的心情來形容。激情過後重新回顧來時路，才真正感受到那一刻，是多麼令人感動與回味。雖然奧運後的這一年成績都不盡理想，但這就是我們身為運動員必需面對與接受的高低起伏。不忘初衷，我們會帶著大家的祝福與支持繼續努力，繼續朝著我們的目標向前邁進。」

李洋與王齊麟兩人在奧運奪金之路可說是峰迴路轉，小組賽首戰就輸給印度組合，但卻在最終戰力退世界排名第一的印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）取得8強門票，接下來便高歌猛進，一路戰到金牌戰擊敗中國組合李俊慧／劉雨辰奪金。不過在拿下奧運金牌後兩人便一冠難求，狀態不佳的他們甚至還遭到網友言論攻擊，接下來8月麟洋配將出征日本參加世錦賽，希望能在奧運奪金的東京終止冠軍荒。

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