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T1》邱子軒與高雄海神簽約 期待第2季助衛冕軍拚連霸

2022/07/31 19:05

邱子軒（右）期待第2季助海神衛冕軍拚連霸。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日前T1職籃選秀會中，高雄全家海神衛冕軍用首輪指名選進邱子軒後，今日宣布雙方正式簽約，期待第2年賽季力拚二連霸。

「正式簽約感覺更為踏實，感覺實現了當球員的夢想。」邱子軒是高雄全家海神隊備受期待的後場潛力新秀，他表示，高中之前從未想過有實現籃球夢的一天，將會珍惜難得機會，做好準備，盡全力幫助球隊拿下勝利。

來自乙級四育國中，邱子軒進東山高中後埋下前進職業的夢想種子，「那時候螞蟻（廖覎鋕）教練告訴我，只要學習、認真練球，努力，就有機會達成目標。」曾有旅美經驗，邱子軒返台進入義守大學球風更為全面，得分之外再添組織進攻能力，上學年在UBA場均4助攻排名第6，加上190公分身高，後場雙能衛演出備受期待。

邱子軒感謝家人、教練廖覎鋕、以及義守大學謝玉娟教練一路栽培，將會兼顧職業與學業。談到即將開訓他也笑說：「還是會緊張，但文儒、威霆學長都有提醒我，大學到職業難免有落差，要做好心理準備。我也要向所有學長學習，做好教練給我的任務。」謝玉娟對自子弟兵有滿滿期待，期許磨練後再進化，「邱子軒是非常注重團隊的球員，這幾年心態更成熟。相信到了海神能更為穩定、冷靜，在控球這塊有所學習，成功轉型。」

邱子軒與高雄海神簽約。（球團提供）

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