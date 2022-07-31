籃球》高中畢業加入日本職籃 崔浩恩為台灣第一人

崔浩恩。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅美小將崔浩恩自全美第一高中晨曦基督教學院（Sunrise Christian Academy）畢業後，獲得日本B.League球隊青睞，新球季將加入第三級的豐田合成蠍子，成為台灣首位在美國高中畢業後，直接加入日本職籃的球員。

19歲、185公分的崔浩恩自大安國中畢業後，隻身赴美盼能一圓籃球夢，「14、15歲到美國去，難免會覺得孤單、想家，尤其場上的挫折感更大，但這本來就是運動員會經歷的，也激勵我更加努力。」

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崔浩恩畢業後近期已回到台灣，持續自主訓練，今天他舉辦記者會，邀請親朋好友參與，宣布他將加入日本球隊，個性獨立的他，完全一手包辦。他提到，自己的球員生涯不算順遂，國中時曾碰上脊椎骨裂的傷勢，高中時期也曾被禁賽還有在賽季感染新冠肺炎等等，「但我很感謝我自己沒有放棄，這也讓我更快速的成長，成為一個更獨立、更好的人。」

高中期間崔浩恩的隊友不乏五星高中生，包含今年在NBA選秀會上獲選的錢德勒、布朗，競爭相當激烈，「他們讓我看到世界的頂端在哪裡，也意識到永遠不能自滿，因為總有人比你更強。」回憶起在美國的日子，崔浩恩表示，曾經和NBA球員希爾德（Buddy Hield）以及美國頂尖高中球員交手，令他印象深刻，「他們的身體素質真的很好，就算瘦瘦的也是很有力。」

一心想追上隊友的腳步，崔浩恩回到台灣後，現在每天訓練最少3小時，有時甚至到6、7小時，「一天不訓練就覺得怪怪的。」

雖然台灣目前有兩職籃聯盟，但崔浩恩選擇先保留NCAA資格，下季先到日本B.League挑戰，和豐田合成蠍子簽下1年合約，他笑說：「我可能比較一點奇葩，但能到日本打球也是圓夢。」他透露，由於他還有NCAA的資格，所以新賽季並未支薪，給自己1年的時間，之後也還可以有多個選擇。

到日本又要適應不同文化，崔浩恩表示，自己已經學了些日文，「現在比較擔心學生籃球和職籃的落差，尤其日本的洋將身體條件又更好，近期我也開始增重，為新球季做準備。」

崔浩恩。（記者粘藐云攝）

崔浩恩。（記者粘藐云攝）

崔浩恩。（記者粘藐云攝）

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