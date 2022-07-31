U12》台灣隊王牌就是狂！吳聖智8K力挫墨西哥奪關鍵1勝

吳聖智。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今晚對墨西哥關鍵一戰，王牌左投吳聖智今天威風八面，先發4局猛飆8K僅掉1分，5局上又率隊打速度戰打破僵局，終場以3：1奪下關鍵1勝，晉級複賽機會大增。

吳聖智是台灣隊開幕戰先發投手，當時他僅投43球，可休1天就在今晚先發，今天雖然在2局下被墨西哥四番韋拉德敲陽春砲，但總計4局僅被敲2支安打，狂飆8次三振，只有失掉1分。

請繼續往下閱讀...

墨西哥韋拉德轟全壘打。（記者林正堃攝）

隊友在3局上給予火力支援，葉宇翔敲二壘安打並盜上三壘，靠著墨西哥先發投手馬丁尼茲暴傳三壘跑回追平分。

葉宇翔。（記者林正堃攝）

5局上，台灣隊看墨西哥更換捕手，大打速度戰。好投的吳聖智敲安後盜上二壘，莊博淵敲適時安打送回超前分，自己也盜上二壘，再靠歐子喬適時安打，台灣隊單局攻下第2分。

陳柏笙盜壘成功。（記者林正堃攝）

台灣隊在5局下換上新北土城國小火球男陳瑞鑫，一上場就最速125公里火球連發，6局下續投更單局猛飆3次三振，讓墨西哥打者一籌莫展，霸氣後援2局4K關門成功。

陳瑞鑫。（記者林正堃攝）



陳瑞鑫。（記者林正堃攝）

台灣隊斬斷墨西哥2連勝，兩隊都以2勝1敗並列第2，僅次於委內瑞拉的3勝0敗，由於明、後天對手分別是實力較弱的南非和義大利，台灣隊晉級複賽機率濃厚。

台灣擊敗墨西哥。（記者林正堃攝）

台灣擊敗墨西哥。（記者林正堃攝）

台灣擊敗墨西哥。（記者林正堃攝）

吳聖智繳8K好投。（官方提供）

台灣隊力挫墨西哥奪關鍵1勝。（官方提供）

台灣隊力挫墨西哥奪關鍵1勝。（官方提供）

吳聖智（右） 陳瑞鑫。（記者林正堃攝）

陳瑞鑫（左一）守住勝利。（記者林正堃攝）

葉宇翔敲二壘安打。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法