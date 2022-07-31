中職明星賽》棒球場求婚+1 陳子豪對愛妻感性告白（影音）

陳子豪向老婆求婚。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中職明星賽第二戰明星隊外野手陳子豪先「埋伏」在記者室，接著5局中場休息時走向本壘後方看台，然後掏出戒指向登記7年的老婆楊欣蓓求婚，場面溫馨，他強調，「很感動！但我沒哭喔，很溫馨的畫面，不想要淚流滿面。」

其實，日前陳子豪就先對老婆說善意謊言，表示要到台北接受採訪，暢談兩人在一起的點滴，楊欣蓓笑說，「他騙我耶，結果根本就不是（到台北受訪），原來是去挑戒指。」

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婚戒備妥後，接下來就開始籌畫求婚儀式，陳子豪說，「她會跟我明示，說魏碩成有求婚，你為什麼都沒做？魏碩成這樣做，我也想要做，接下來就是把炸彈傳給還沒求婚的人，像林書逸、高宇杰。」

回顧今天明星賽洲際球場求婚場面，陳子豪表示，從昨天開始就在擔心，怕會有差錯或不順利的地方，也怕場面「乾掉」，今天賽前一直在想，可能是這樣有打安打。

陳子豪育有1子1女，登記結婚7年，只差求婚儀式和婚禮，今天終於了一樁心願，陳子豪說，「我生日都是老婆幫我買蛋糕、禮物，但她生日我從來沒送過她蛋糕、禮物，所以我想為她做不一樣、有紀念性的事情，想很久了。」

陳子豪向老婆求婚。（記者陳志曲攝）

陳子豪向老婆求婚。（記者陳志曲攝）

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