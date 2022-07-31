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日職》甲子園傳說三連轟！ 養樂多「村神」隻手擊垮阪神虎

2022/07/31 20:58

村上宗隆連3打數開轟打回所有打點，幫助球隊以4：2擊敗阪神虎。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多與阪神虎今天在甲子園球場進行系列賽3連戰的最終戰，養樂多在村上宗隆單場三響砲灌進球隊所有得分的帶領下，以4：2擊敗阪神虎，避免球隊遭到對手橫掃。

系列賽前2戰以6：0、7：3連勝養樂多的阪神虎，今天率先在4局由大山悠輔適時安打與糸原健斗的高飛犧牲打取得2分領先，7上養樂多才在村上宗隆的全壘打拿下首分，9上村上宗隆再度開轟，面對阪神虎左手終結者岩崎優的第一球，就敲出一發右外野方向的追平轟，兩隊以2：2進入延長賽。

延長賽11局，青木宣親在1出局後靠著不死三振站上壘包，2出局後村上宗隆再度上場打擊，他敲出左外野方向的兩分全壘打，幫助養樂多取得4：2領先，下個半局養樂多終結者麥高夫（Scott McGough）登板投出3上3下飆出2K，終場養樂多就以4：2擊敗阪神虎。

村上宗隆今天前兩打數沒安打，後面連三打數全部開轟，賽季累積37轟，離生涯最多的39轟僅差2轟，同時他也在央聯以多達16轟的差距，遙遙領先第二名的大山悠輔與岡本和真（兩人都21轟）。而在打點上，村上宗隆同樣也以95分打點，遙遙領先第二名大山悠輔的70分打點。

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