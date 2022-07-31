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冰球》台灣奪金國際總會盛讚：「僅3座滑冰場的島國勝利！」

2022/07/31 20:55

台灣副隊長周宏秝（中）榮膺本屆最佳前鋒。（冰球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕克雷塔羅舉辦的冰球U20世界錦標賽第3級落幕，台灣男子代表隊一路過關斬將，冠軍戰更由副隊長周宏秝在延長賽黃金得分，終以5：4扳倒地主強敵墨西哥，不但破天荒搶下金牌，還獲得國際冰球總會（IIHF）官網專文盛讚：「這是來自僅有3座室內滑冰場的島國！」

我國U20男子隊表現出色，其中藝高人膽大的周宏秝，更繼4強對以色列的延長賽射進致勝分後，決賽再接再厲於加班「驟死戰」中絕殺東道主，榮膺本屆最佳前鋒殊榮，賽後這位18歲好手說：「經過這3年來疫情影響，贏得最後勝利感覺很不真實。」台灣隊自2010年首度參與U20世錦賽迄今，過去從未從最低階的第3級突圍，「這是向前邁出的一大步！」締造歷史的周宏秝信心滿滿說：「我們將繼續發展我們的技術和環境，並為新的目標而努力。」

IIHF文中特地提到：「亞洲勝利者很清楚，堅持不懈的重要性，因為他們來自一個只有3個室內滑冰場的島國。」事實上，地處亞熱帶的台灣，目前僅台北小巨蛋為標準冰球場地，本屆帶隊的U20教練鄭崇佑表示，雖然場地、訓練都很困難，除了時間有限、時段經常是深夜，很高興全隊能攜手通過嚴苛考驗，「第一次升上第2級B組，我們還想再拿下一個冠軍，繼續進步更上層樓。」 　

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