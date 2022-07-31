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U12》台灣火球男陳瑞鑫技驚四座 「我想拚拚看美國打者！」

2022/07/31 21:51

陳瑞鑫。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊解禁「火球男」陳瑞鑫，今天初登板就技驚四座，後援2局猛飆6上6下關門成功，最快球速125公里的火球連發，他自己也驚呼，「我自己也嚇到了。」

陳瑞鑫在集訓期間一個撲接造成左手腕受傷，前2場只能代打上陣，原本教練團打算到超級循環賽才借用他的火球，今天決定解禁。總教練賴朝榮說，教練團希望讓他的手臂盡量休息，昨天觀察戰況後評估要提早下場，有告訴他要準備，「最後他做到了！」

陳瑞鑫坦言，集訓弄傷左手腕很難過，並解釋會撲接弄傷手是因為在母校有規定，如果沒有去拚附近的球會有處罰，拚球就變成習慣，「當下覺得手腕快炸掉了！」

陳瑞鑫左手腕受傷對右投的他來說影響比較小，他說過去10顆只有1顆超過120公里，沒想到球速越來越快，自己也有嚇到，「控球還要再好一點，有些球投太高，對美國可能會被打。」

今年美國隊在預賽狂虐各國，3戰猛敲12轟，陳瑞鑫很想要試試看，「美國打者實力真的很強，我很想用自己的球速拚拚看美國打者。」

陳瑞鑫。（記者林正堃攝）

陳瑞鑫。（記者林正堃攝）

陳瑞鑫（中左）守住勝利 。（記者林正堃攝）

陳瑞鑫（左一）守住勝利。（記者林正堃攝）

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