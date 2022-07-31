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U12》吳聖智重拾王牌身手靠「我們那房」 台灣教頭：他總是對著我笑

2022/07/31 22:08

賴朝榮鼓勵吳聖智。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊王牌左投吳聖智今天在U12世界盃先發4局猛飆8K僅掉1分，以3：1奪下關鍵的預賽第2勝，總教練賴朝榮稱讚他投了1場好球。

吳聖智在29日就擔任台灣隊開幕戰先發，休1天肩扛對戰墨西哥的重任，雖然在2局下被墨西哥四番韋拉德敲陽春砲，卻是唯一失分，總計4局僅被敲2支安打。

吳聖智相當靦腆，面對問題大多只是微笑，隨即簡單回答。被問到這場的表現，他說，「比第一場還要好一點⋯」至於是哪那個部分表現好？賴朝榮眼看子弟兵回答不出來，小聲告訴他，「球壓得比較低⋯」吳聖智才又複製過來說，「球壓得比較低！」

吳聖智對29日首戰表現不太滿意，他說這段時間有人給他的建言是「出手點要放前面一點」。被問到是誰給的建言，他想了很久說，「我們那一房的⋯」追問之下才又說，「張志強、柯劭婕、鍾士旻。」

賴朝榮是選拔賽華南金控盃全國少棒錦標賽的台中市隊總教練，吳聖智是自家選手，賴總笑說，「聖智是大仁的選手，很少講話，話不多，我鼓勵他時，他就是對我笑嘻嘻的，說好這樣。」台灣隊又多了1位可靠的「微笑左投」。

吳聖智。（記者林正堃攝）

吳聖智。（記者林正堃攝）

吳聖智（右）。（記者林正堃攝）

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