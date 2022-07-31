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自由車》駭人摔車！東奧金牌沃爾斯「騎」進觀眾席

2022/07/31 23:43

沃爾斯疑似因車速過快又為了閃避前方的事故，導致他「騎」進了觀眾席。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕每隔4年舉辦的大英國協運動會（The Commonwealth Games）目前正如火如荼進行中，不過，今（31）日在倫敦舉行的一場場地自由車賽事卻發生了相當駭人的意外事故，不僅多名參賽選手受傷，連不少在一旁觀賽的民眾也遭受到池魚之殃。

根據網路上流傳的影片可以看到，當時排在第3位的選手忽然「失足」，連帶影響到後方幾位車手跟著摔車，其中一人最後還因反應不及「騎」進了觀賽席，導致場面大亂。

《法新社》報導，這名不幸騎入觀眾席的選手是代表英國參賽的沃爾斯（Matt Walls），他2021年曾替英國在東京奧運摘下金牌。沃爾斯摔車後救護車載走。

根據目擊者描述，由於賽道坡度的關係，不少觀眾第一時間沒察覺到發生事故，因此來不及閃躲。一名男觀眾手臂被割傷，另外一名年輕女性也需要醫療人員包紮。

英國自行車運動協會事後在推特（Twitter）上發文表示，「在男子場地自由車賽事的事故發生後，醫護人員治療了沃爾斯與伯斯托克（Matt Bostock），之後他們被送往醫院接受進一步的照護。我們向被捲入事故的選手與觀眾致上最美好的祝福。情況允許時，我們會提供進一步的更新消息。」

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