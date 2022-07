自由車》駭人摔車！東奧金牌沃爾斯「騎」進觀眾席

沃爾斯疑似因車速過快又為了閃避前方的事故,導致他「騎」進了觀眾席。(歐新社)

〔即時新聞/綜合報導〕每隔4年舉辦的大英國協運動會(The Commonwealth Games)目前正如火如荼進行中,不過,今(31)日在倫敦舉行的一場場地自由車賽事卻發生了相當駭人的意外事故,不僅多名參賽選手受傷,連不少在一旁觀賽的民眾也遭受到池魚之殃。

根據網路上流傳的影片可以看到,當時排在第3位的選手忽然「失足」,連帶影響到後方幾位車手跟著摔車,其中一人最後還因反應不及「騎」進了觀賽席,導致場面大亂。

《法新社》報導,這名不幸騎入觀眾席的選手是代表英國參賽的沃爾斯(Matt Walls),他2021年曾替英國在東京奧運摘下金牌。沃爾斯摔車後救護車載走。

根據目擊者描述,由於賽道坡度的關係,不少觀眾第一時間沒察覺到發生事故,因此來不及閃躲。一名男觀眾手臂被割傷,另外一名年輕女性也需要醫療人員包紮。

英國自行車運動協會事後在推特(Twitter)上發文表示,「在男子場地自由車賽事的事故發生後,醫護人員治療了沃爾斯與伯斯托克(Matt Bostock),之後他們被送往醫院接受進一步的照護。我們向被捲入事故的選手與觀眾致上最美好的祝福。情況允許時,我們會提供進一步的更新消息。」

Huge highspeed collision with multiple involved at #velopark. Matt Walls of England jumped over the barriers into the crowd. #Brimingham2022 pic.twitter.com/xl19aFbicc