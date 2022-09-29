中職Live》郭嚴文代打超前轟 桃猿斬斷兄弟9連勝

樂天桃猿郭嚴文上場代打擊出兩分砲，突破僵局。（記者廖耀東攝）

第九局（樂天桃猿 3：1 中信兄弟）

9局下，林立移防右外野手。馮健庭上場守二壘。陳文杰敲中間方向一壘安打，林書逸挨觸身球保送，兄弟無人出局攻佔一、二壘。兄弟一壘跑者換宋晟睿代跑。代打潘志芳犧牲觸擊，護送跑者上到二、三壘。兄弟換詹子賢上場代打，詹子賢吞三振，岳政華吞三振，3出局。樂天桃猿以3比1贏球，中信兄弟中止近期的9連勝。

樂天桃猿終結者豪勁守住戰果。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿贏球。（記者廖耀東攝）

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9局上，朱育賢敲中外野飛球被接殺，林承飛敲左外野一壘安打，桃猿代打郭嚴文擊出超前兩分砲，桃猿以3比1領先。張閔勛敲右外野飛球被接殺。兄弟這時換投，蔡齊哲退場，官大元登板後援。余德龍敲游擊方向滾地球被刺殺，3出局。

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樂天桃猿郭嚴文上場代打擊出兩分砲，突破僵局。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿郭嚴文上場代打擊出兩分砲。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿郭嚴文上場代打擊出兩分砲。（記者廖耀東攝）

第八局（樂天桃猿 1：1 中信兄弟）

8局下，狂威退場，桃猿派豪勁登板投球。岳政華敲游擊飛球被接殺，江坤宇敲三壘方向滾地球被刺殺。王威晨選到保送，許基宏擊出右外野一壘安打，兄弟2出局攻佔一、二壘。陳子豪敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

8局上，林立吞三振，陳晨威選到保送上壘。兄弟這時換投，楊志龍退場，由蔡齊哲接替投球。林智平敲左外野飛球被接殺，林泓育敲游擊方向滾地球，兄弟封殺二壘，3出局。

第七局（樂天桃猿 1：1 中信兄弟）

7局下，林書逸敲一壘方向滾地球被刺殺，福來喜揮空被三振，岳東華揮空遭三振，3出局。

7局上，德保拉退場，兄弟換楊志龍後援。邱丹敲左外野飛球被接殺，張閔勛吞三振，余德龍吞三振，3出局。

中信兄弟投手楊志龍。（記者廖耀東攝）

第六局（樂天桃猿 1：1 中信兄弟）

6局下，江坤宇擊出左外野一壘安打，王威晨犧牲觸擊，護送跑者上二壘。許基宏選到保送上壘，陳子豪擊出左外野飛球被接殺，陳文杰敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

6局上，林智平擊出中外野一壘安打，林泓育敲二壘方向滾地球，兄弟封殺二壘，打者林泓育上到一壘。朱育賢敲二壘方向滾地球，兄弟封殺二壘，打者朱育賢上到一壘。林承飛敲中外野飛球被接殺，3出局。

第五局（樂天桃猿 1：1 中信兄弟）

5局下，福來喜敲二壘飛球被接殺，岳東華敲二壘方向滾地球被刺殺，岳政華吞三振，3出局。

5局上，張閔勛敲中外野飛球被接殺，余德龍敲中外野飛球被接殺，林立擊出右外野二壘安打，陳晨威敲二壘飛球被接殺，3出局。

第四局（樂天桃猿 1：1 中信兄弟）

4局下，許基宏獲得保送，陳子豪敲二壘方向滾地球形成雙殺，陳文杰擊出左外野一壘安打，林書逸敲一壘方向滾地球被刺殺，3出局。

4局上，朱育賢敲右外野飛球被接殺，林承飛敲中外野飛球被接殺，邱丹吞三振，3出局。

第三局（樂天桃猿 1：1 中信兄弟）

3局下，岳東華吞三振，岳政華敲一壘方向滾地球被刺殺，江坤宇擊出右外野一壘安打，王威晨敲游擊方向滾地球被刺殺，3出局。

3局上，林立敲投手前滾地球被刺殺，陳晨威擊出右外野車布邊二壘安打，林智平站著不動吞三振。林泓育站著不動吞三振，3出局。

第二局（樂天桃猿 1：1 中信兄弟）

2局下，許基宏敲游擊方向滾地球被刺殺，陳子豪敲中外野飛球被接殺。陳文杰擊出右外野陽春砲，兄弟追成1比1平手。林書逸擊出中間方向一壘安打，福來喜敲二壘方向滾地球，桃猿封殺二壘，3出局。

中信兄弟陳文杰擊出陽春砲。（記者廖耀東攝）

2局上，邱丹吞三振，張閔勛敲游擊方向滾地球被刺殺， 余德龍吞三振，3出局。

第一局（樂天桃猿 1：0 中信兄弟）

1局下，岳政華突襲短打形成內野安打，江坤宇敲二壘方向滾地球形成雙殺，王威晨敲游擊方向滾地球被刺殺，3出局。

1局上，林立敲二壘滾地球被刺殺，陳晨威敲右外野一壘安打，林智平擊出中外野一壘安打，桃猿1出局攻占一、二壘。林泓育吞三振，朱育賢擊出右外野二壘安打，帶有1分打點，桃猿以1比0領先，猿隊持續攻佔二、三壘。林承飛吞三振，3出局。

樂天桃猿先發洋投狂威。（記者廖耀東攝）

中信兄弟洋投德保拉。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿朱育賢首局擊出二壘安打。（記者廖耀東攝）

賽前

樂天桃猿先發打序：

第1棒 林立 二壘手

第2棒 陳晨威 中外野手

第3棒 林智平 三壘手

第4棒 林泓育 指定打擊

第5棒 朱育賢 一壘手

第6棒 林承飛 游擊手

第7棒 邱丹右 外野手

第8棒 張閔勛 捕手

第9棒 余德龍 左外野手

先發投手：狂威



中信兄弟先發打序：

第1棒 岳政華 中外野手

第2棒 江坤宇 游擊手

第3棒 王威晨 三壘手

第4棒 許基宏 一壘手

第5棒 陳子豪 指定打擊

第6棒 陳文杰 左外野手

第7棒 林書逸 右外野手

第8棒 福來喜 捕手

第9棒 岳東華 二壘手

先發投手：德保拉

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