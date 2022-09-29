MLB》賈吉轟No.62就是聯盟新猷 小馬里斯：他的紀錄是乾淨的

小馬里斯（右）今也在現場見證賈吉的61轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今在藍鳥主場敲出追平美聯紀錄的61轟，紀錄保持者馬里斯（Roger Maris）的兒子也在現場見證，他賽後表示，若賈吉接下來能打出第62轟，就應該是聯盟的單季全壘打紀錄保持人。

自從賈吉美國時間上週二敲出60轟後，小馬里斯（Roger Maris Jr.）便現身洋基的每場賽事，就是希望能夠親眼見證歷史性的一刻，他今在父親的紀錄被追平後，也與身旁的賈吉母親相擁致意。

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小馬里斯賽後在記者會表示，如果賈吉接下來能敲出第62轟，那他就是聯盟的單季紀錄保持人，「如果他能打破紀錄，不只對我個人而言、對很多人來說都意義非凡。他是乾淨的、他是洋基隊球員，他以正確的方式打球。」

小馬里斯指出，「我認為他讓大家有機會去尊敬一個真正打出62轟的球員，而不是只是一個在美聯辦到這件事的人。他應該以一個貨真價實的單季全壘打王受到尊敬，如果他真的打出62轟的話，球界重新檢視紀錄、應該做點事。」

小馬里斯坦言，他不認為生涯受到禁藥醜聞纏身、如今還無緣名人堂的邦茲（Barry Bonds），在2001年的73轟單季紀錄應該被認可。不過值得一提的是，從小就是巨人迷的賈吉，先前受訪時曾表示，73轟就是目前的紀錄，「不管大家要怎麼說那個年代的棒球，對我來說，這些打者就是上場打了73、70轟，而這就是紀錄。」

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