中職Live》吉力吉撈單場4安！ 味全擊敗統一奪4連勝

味全獲勝。（記者李惠洲攝）

陳冠偉關門成功。（記者李惠洲攝）

第九局（龍 11：7 獅）

9上，統一更換投手楊孟沅，董秉軒右外野二壘打，曾傳昇犧牲觸擊，跑者上三壘，蔣少宏左外野高飛犧牲打，龍 11：7 獅，李凱威中外野落地安打，統一更換投手邱浩鈞，吉力吉撈二壘後方飛球出局。

9下，味全更換投手陳冠偉，唐肇廷四壞保送，羅薩右外野飛球出局，林安可三振出局，胡金龍右外野落地安打，郭阜林三振出局，比賽結束， 龍 11：7 獅。

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第八局

8上，味全打線三上三下。

8下，味全更換投手林凱威，統一打線三上三下。

第七局（龍 10：7 獅）

7上，2出局後，統一更換投手江承峰，吉力吉撈．鞏冠左外野落地安打，郭天信左外野飛球出局。

7下，味全更換投手趙璟榮，羅薩左外野陽春砲，龍 10：7 獅，林安可一壘滾地球出局，胡金龍三振出局，郭阜林四壞保送，陳重廷三振出局。

第六局 （龍 10：6獅）

6上，味全打線三上三下。

6下，味全更換投手郭郁政，1出局後，陳重廷三壘邊線二壘打，林岱安中外野落地安打，林祖傑三壘飛球出局，陳傑憲左外野安打，三壘跑者回來得分， 龍 10：6獅，江亮緯三壘滾地球，三壘跑者出局。

第五局（龍 10：5 獅）

5上，曾傳昇四壞保送，跑者盜壘成功，蔣少宏三振出局，李凱威二壘滾地球，靠二壘手傳球失誤上到二壘，二壘跑者回來得分，龍 8：4 獅，吉力吉撈．鞏冠中外野兩分砲，龍 10：4 獅，統一更換投手劉軒荅，郭天信一壘滾地球靠一壘手接球失誤上壘，劉基鴻游擊飛球出局，跑者盜壘成功，林智勝三振出局。

5下，陳傑憲四壞保送，江亮緯四壞保送，羅薩四壞保送，林安可二壘滾地球，三壘跑者回來得分，二壘跑者出局， 龍 10：5 獅，胡金龍二壘平飛球形成雙殺。

吉力吉撈．鞏冠兩分砲。（記者李惠洲攝）

林靖凱傳球失誤。（記者李惠洲攝）

第四局 （龍 7：4 獅）

4上，1出局後，劉基鴻一二壘間穿越安打，林智勝四壞保送，谷德溫三振出局，董秉軒游擊飛球出局。

4下，陳傑憲左外野落地安打，江亮緯三振出局，羅薩三振出局，林安可左外野落地安打，胡金龍游擊滾地球內野安打，因游擊手爆傳失誤，兩位跑者回來得分， 龍 7：2獅，郭阜林左外野落地安打，龍 7：3獅，陳重廷中間方向穿越安打，二壘跑者回來得分，龍 7：4獅，林岱安四壞保送，林靖凱二壘平飛球出局。

陳傑憲安打。（記者李惠洲攝）

胡金龍擊出內野安打。（記者李惠洲攝）

郭阜林安打。（記者李惠洲攝）

林安可安打。（記者李惠洲攝）

第三局 （龍 7：0獅）

3上，李凱威四壞保送，吉力吉撈中外野落地安打，郭天信犧牲觸擊，劉基鴻左外野落地安打，二三壘跑者回來得分， 龍 3：0獅，林智勝三壘滾地球，靠三壘手傳球失誤上一壘，一三壘有人，谷德溫右外野落地安打，三壘跑者回來得分， 龍 4：0獅，董秉軒中外野安打，三壘跑者回來得分，打者趁傳上二壘， 龍 5：0獅，曾傳昇二壘滾地球出局，蔣少宏遭觸身球，李凱威右外野落地安打，二三壘跑者回來得分， 龍 7：0獅，統一更換投手宋文華，吉力吉撈鞏冠左外野飛球出局。

3下，1出局後，林岱安四壞保送，林靖凱二壘滾地球形成雙殺。

林智勝安打。（記者李惠洲攝）

谷德溫安打。（記者李惠洲攝）

董秉軒安打。（記者李惠洲攝）

胡智為遇到亂流。（記者李惠洲攝）

統一換上宋文華。（記者李惠洲攝）

第二局

2上，2出局後，曾傳昇四壞保送，蔣少宏游擊滾地球出局。

2下，林安可三游間穿越安打，跑者盜壘失敗，胡金龍游擊飛球出局，林子豪游擊飛球出局。

第一局（龍1：0獅）

1上，李凱威右外野二壘打，吉力吉撈左外野安打，二壘跑者回來得分，龍1：0獅 ，郭天信三振出局，劉基鴻三振出局，林智勝左外野飛球出局。

1下， 統一打線三上三下。

李凱威安打。（記者李惠洲攝）

吉力吉撈．鞏冠安打送回跑者。（記者李惠洲攝）

味全龍先發打序

1 李凱威 2B

2 吉力吉撈．鞏冠 DH

3 郭天信 CF

4 劉基鴻 3B

5 林智勝 1B

6 谷德溫 LF

7 董秉軒 RF

8 曾傳昇 SS

9 蔣少宏 C

先發投手：王維中

王維中。（記者李惠洲攝）



統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF

2 江亮緯 LF

3 羅薩 1B

4 林安可 RF

5 胡金龍 DH

6 林子豪 3B

7 陳重廷 SS

8 林岱安 C

9 林靖凱 2B

先發投手：胡智為

胡智為。（記者李惠洲攝）



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