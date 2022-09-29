中職Live》吉力吉撈單場4安！ 味全擊敗統一奪4連勝

味全獲勝。（記者李惠洲攝）
陳冠偉關門成功。（記者李惠洲攝）
第九局（龍 11：7 獅）
9上，統一更換投手楊孟沅，董秉軒右外野二壘打，曾傳昇犧牲觸擊，跑者上三壘，蔣少宏左外野高飛犧牲打，龍 11：7 獅，李凱威中外野落地安打，統一更換投手邱浩鈞，吉力吉撈二壘後方飛球出局。
9下，味全更換投手陳冠偉，唐肇廷四壞保送，羅薩右外野飛球出局，林安可三振出局，胡金龍右外野落地安打，郭阜林三振出局，比賽結束， 龍 11：7 獅。
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第八局
8上，味全打線三上三下。
8下，味全更換投手林凱威，統一打線三上三下。
第七局（龍 10：7 獅）
7上，2出局後，統一更換投手江承峰，吉力吉撈．鞏冠左外野落地安打，郭天信左外野飛球出局。
7下，味全更換投手趙璟榮，羅薩左外野陽春砲，龍 10：7 獅，林安可一壘滾地球出局，胡金龍三振出局，郭阜林四壞保送，陳重廷三振出局。
第六局 （龍 10：6獅）
6上，味全打線三上三下。
6下，味全更換投手郭郁政，1出局後，陳重廷三壘邊線二壘打，林岱安中外野落地安打，林祖傑三壘飛球出局，陳傑憲左外野安打，三壘跑者回來得分， 龍 10：6獅，江亮緯三壘滾地球，三壘跑者出局。
第五局（龍 10：5 獅）
5上，曾傳昇四壞保送，跑者盜壘成功，蔣少宏三振出局，李凱威二壘滾地球，靠二壘手傳球失誤上到二壘，二壘跑者回來得分，龍 8：4 獅，吉力吉撈．鞏冠中外野兩分砲，龍 10：4 獅，統一更換投手劉軒荅，郭天信一壘滾地球靠一壘手接球失誤上壘，劉基鴻游擊飛球出局，跑者盜壘成功，林智勝三振出局。
5下，陳傑憲四壞保送，江亮緯四壞保送，羅薩四壞保送，林安可二壘滾地球，三壘跑者回來得分，二壘跑者出局， 龍 10：5 獅，胡金龍二壘平飛球形成雙殺。
吉力吉撈．鞏冠兩分砲。（記者李惠洲攝）
林靖凱傳球失誤。（記者李惠洲攝）
第四局 （龍 7：4 獅）
4上，1出局後，劉基鴻一二壘間穿越安打，林智勝四壞保送，谷德溫三振出局，董秉軒游擊飛球出局。
4下，陳傑憲左外野落地安打，江亮緯三振出局，羅薩三振出局，林安可左外野落地安打，胡金龍游擊滾地球內野安打，因游擊手爆傳失誤，兩位跑者回來得分， 龍 7：2獅，郭阜林左外野落地安打，龍 7：3獅，陳重廷中間方向穿越安打，二壘跑者回來得分，龍 7：4獅，林岱安四壞保送，林靖凱二壘平飛球出局。
陳傑憲安打。（記者李惠洲攝）
胡金龍擊出內野安打。（記者李惠洲攝）
郭阜林安打。（記者李惠洲攝）
林安可安打。（記者李惠洲攝）
第三局 （龍 7：0獅）
3上，李凱威四壞保送，吉力吉撈中外野落地安打，郭天信犧牲觸擊，劉基鴻左外野落地安打，二三壘跑者回來得分， 龍 3：0獅，林智勝三壘滾地球，靠三壘手傳球失誤上一壘，一三壘有人，谷德溫右外野落地安打，三壘跑者回來得分， 龍 4：0獅，董秉軒中外野安打，三壘跑者回來得分，打者趁傳上二壘， 龍 5：0獅，曾傳昇二壘滾地球出局，蔣少宏遭觸身球，李凱威右外野落地安打，二三壘跑者回來得分， 龍 7：0獅，統一更換投手宋文華，吉力吉撈鞏冠左外野飛球出局。
3下，1出局後，林岱安四壞保送，林靖凱二壘滾地球形成雙殺。
林智勝安打。（記者李惠洲攝）
谷德溫安打。（記者李惠洲攝）
董秉軒安打。（記者李惠洲攝）
胡智為遇到亂流。（記者李惠洲攝）
統一換上宋文華。（記者李惠洲攝）
第二局
2上，2出局後，曾傳昇四壞保送，蔣少宏游擊滾地球出局。
2下，林安可三游間穿越安打，跑者盜壘失敗，胡金龍游擊飛球出局，林子豪游擊飛球出局。
第一局（龍1：0獅）
1上，李凱威右外野二壘打，吉力吉撈左外野安打，二壘跑者回來得分，龍1：0獅 ，郭天信三振出局，劉基鴻三振出局，林智勝左外野飛球出局。
1下， 統一打線三上三下。
李凱威安打。（記者李惠洲攝）
吉力吉撈．鞏冠安打送回跑者。（記者李惠洲攝）
味全龍先發打序
1 李凱威 2B
2 吉力吉撈．鞏冠 DH
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 林智勝 1B
6 谷德溫 LF
7 董秉軒 RF
8 曾傳昇 SS
9 蔣少宏 C
先發投手：王維中
王維中。（記者李惠洲攝）
統一獅先發打序
1 陳傑憲 CF
2 江亮緯 LF
3 羅薩 1B
4 林安可 RF
5 胡金龍 DH
6 林子豪 3B
7 陳重廷 SS
8 林岱安 C
9 林靖凱 2B
先發投手：胡智為
胡智為。（記者李惠洲攝）